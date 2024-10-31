Погибших из-за наводнений в Испании – уже свыше 150: жертв стихии находят в транспорте

По последним данным, наводнение в Испании унесло жизни 155 человек, при этом процесс опознания жертв все еще продолжается, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным издания, разрушительные наводнения унесли жизни по меньшей мере 155 человек на востоке и юге Испании. Кроме того выяснилось, что в машинах также находятся жертвы наводнения. Ранее весь мир облетели фотографии, на которых видны десятки разбитых автомобилей.

"К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть мертвые люди", - сказал министр транспорта Оскар Пуэнте.

Аварийные службы в регионе Валенсия объявили, что "предварительное" число погибших составило 155, но "процесс сбора и опознания жертв продолжается".

По словам метеорологов, в районах вокруг города всего за 8 часов выпала годовая норма осадков. Сегодня спасатели в разных частях Испании спешили найти выживших, оказавшихся в небольших городах и деревнях. До многих трудно добраться по дорогам, покрытым грязной водой и мусором.

До сих пор неизвестно, сколько людей пропало без вести.