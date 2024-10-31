Есть ли среди пострадавших при наводнении в Испании казахстанцы, ответили в МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МИД.

"По предварительной информации испанских властей, среди пострадавших и погибших в Валенсии граждан Республики Казахстан нет", – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Накануне на восточную часть Испании, в частности Валенсию и Альбасете, обрушился торнадо, вызвавший сильные ливни. Из-за проливных дождей некоторые реки вышли из берегов, затопив населенные пункты.

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.

Местные СМИ сообщали также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах. В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.

Ранее в соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.

Занятия в школах и спортивные мероприятия в Валенсии были отменены, все городские парки временно закрыты.

Русская служба BBC сообщала, что пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти Испании – в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

Тем временем активисты борьбы с изменением климата считают, что основная причина паводков в Испании – глобальное потепление. А по словам климатологов, непосредственной причиной нынешнего наводнения было сочетание многих факторов, однако постепенно нагревающаяся в результате глобального потепления атмосфера повышает вероятность таких стихийных бедствий.