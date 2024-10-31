Фото: последствия наводнений в Испании, которые унесли жизни почти 100 человек

По меньшей мере 95 человек погибли в результате сильнейших наводнений в Испании, вызванных проливными дождями. Это крупнейшее стихийное бедствие в стране с 1973 года.

Больше всего пострадало автономное сообщество Валенсия и его одноименная столица — там, по последним данным, погибли 92 человека. Власти страны объявили трехдневный траур, а также пообещали оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов.

Последствия наводнения в Испании. Фото: David Ramos/Getty Images

Дожди привели к отключениям электричества, перекрытию дорог и приостановке движения обычных и скоростных поездов. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться.

Последствия наводнения в Испании. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

К поисково-спасательной операции привлечены военные и авиация, тела погибших ищут в том числе с помощью дронов, а с пострадавшими работают военные психологи, сообщают испанские СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с помощью спутниковой системы Copernicus поможет координировать работу испанских спасателей. Другие европейские страны также предложили помощь.

Последствия наводнения в Испании. Фото: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images

В четверг Валенсию посетит премьер-министр Испании Педро Санчес, он примет участие в заседании кризисного центра, пишет El Pais.

Последствия наводнения в Испании. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

В среду погода на востоке страны начала улучшаться, но метеорологи предупредили, что ливни движутся на северо-восток в сторону Каталонии.

В некоторых других регионах страны также были выпущены предупреждения о вероятности наводнений.

Последствия наводнения в Испании. Фото: JOSE JORDAN/AFP via Getty Images

Наводнениям способствуют многие факторы, но потепление, вызванное изменением климата, делает экстремальные погодные условия более вероятными.