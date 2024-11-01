Число жертв разрушительных наводнений в Испании перевалило за 200

Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше - число жертв увеличилось до 205, передает издание Sky News.

Произошедшее назвали одним из самых разрушительных стихийных бедствий в Европе в последние годы - за день выпала годовая норма осадков.

Поступает информация о новых жертвах - сейчас число погибших возросло по меньшей мере до 205 человек. Отмечается, что больше всего погибших от разбушевавшейся стихии - в Валенсии.

Сообщается, что в выходные в испании вновь ожидаются сильные дожди, однако они пройдут восточнее пострадавших регионов. Помимо этого в начале следующей недели синоптики прогнозируют прекращение осадков - угроза ливней возрастет вновь лишь в середине.

Напомним, на юго-востоке Испании торнадо вызвало сильнейшие наводнения, из-за проливных дождей реки вышли из берегов, ряду районов причинен значительный ущерб.

Изначально сообщалось, что в результате разгула стихии погибли более 50 человек. Позже стало известно, что число жертв достигло по меньшей мере 95 человек. Министр обороны Испании Маргарита Роблес назвала стихийное бедствие в стране беспрецедентным. Власти предупредили, что число жертв может увеличиться - накануне сообщалось о 158 жертвах стихии.

Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что среди погибших и пострадавших при наводнении в Испании наших граждан нет.

В свою очередь, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Испании Фелипе VI и выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.