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Новости русской службы Би-би-си

В Испании в результате мощных наводнений погибли более 50 человек

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Наводнения в Испании
Наводнение. Фото: Alex Juarez/Anadolu via Getty Images

В результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, в испанском регионе Валенсия, погиб по меньшей мере 51 человек, сообщили местные власти.

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

Местные СМИ пишут также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах.

В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.

Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести, а теле- и радиостанции получают сотни звонков от людей, которые оказались отрезанными наводнением, волнуются за судьбу пропавших родственников и не могут дождаться помощи.

Король Испании Филипп VI заявил, что он потрясен масштабами наводнений и в соцсети Х (бывший твиттер) принес «соболезнования от всего сердца» родственникам и близким жертв стихийного бедствия.

Как сообщил испанскому общественному телеканалу TVE представитель муниципалитета Летур Милагрос Толон, в наиболее труднодоступных местах муниципалитета спасатели используют беспилотники для поиска пропавших.

Полиция также открыла горячую линию, по которой просят сообщать о пропавших без вести.

Власти рекомендовали жителям некоторых пострадавших регионов не покидать свои дома.

«Практически все основные и второстепенные дороги перекрыты, — заявила правительственный чиновник Пилар Бернабе, — так что требование не выходить на улицу — это не просто рекомендация, это необходимая гарантия безопасности отрезанных наводнением людей и тех, кто идет им на помощь».

По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме.

В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.

Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.

Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ.

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал глава регионального правительства Карлос Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.

Мэрия города Валенсия заявила, что занятия в школах и спортивные мероприятия будут отменены в среду, а городские парки останутся закрытыми.

По словам климатологов, причиной нынешнего наводнения послужили многие факторы, однако постепенно нагревающаяся в результате глобального потепления атмосфера повышает вероятность таких стихийных бедствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180796-v-ispanii-v-rezultate-moshchnyh-navodneniy-pogibli-bolee-50-chelovek/

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