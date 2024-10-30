В Испании в результате мощных наводнений погибли более 50 человек
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В результате наводнений, вызванных проливными дождями с градом, в испанском регионе Валенсия, погиб по меньшей мере 51 человек, сообщили местные власти.
Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.
Местные СМИ пишут также о разрушениях и жертвах на Балеарских островах.
В спасательных операциях задействовано более тысячи военных, которые оказывают помощь экстренным службам.
Многие жители по-прежнему числятся пропавшими без вести, а теле- и радиостанции получают сотни звонков от людей, которые оказались отрезанными наводнением, волнуются за судьбу пропавших родственников и не могут дождаться помощи.
Король Испании Филипп VI заявил, что он потрясен масштабами наводнений и в соцсети Х (бывший твиттер) принес «соболезнования от всего сердца» родственникам и близким жертв стихийного бедствия.
Как сообщил испанскому общественному телеканалу TVE представитель муниципалитета Летур Милагрос Толон, в наиболее труднодоступных местах муниципалитета спасатели используют беспилотники для поиска пропавших.
Полиция также открыла горячую линию, по которой просят сообщать о пропавших без вести.
Власти рекомендовали жителям некоторых пострадавших регионов не покидать свои дома.
«Практически все основные и второстепенные дороги перекрыты, — заявила правительственный чиновник Пилар Бернабе, — так что требование не выходить на улицу — это не просто рекомендация, это необходимая гарантия безопасности отрезанных наводнением людей и тех, кто идет им на помощь».
По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме.
В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.
Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.
Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ.
«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал глава регионального правительства Карлос Мазон.
Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.
Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.
Мэрия города Валенсия заявила, что занятия в школах и спортивные мероприятия будут отменены в среду, а городские парки останутся закрытыми.
По словам климатологов, причиной нынешнего наводнения послужили многие факторы, однако постепенно нагревающаяся в результате глобального потепления атмосфера повышает вероятность таких стихийных бедствий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180796-v-ispanii-v-rezultate-moshchnyh-navodneniy-pogibli-bolee-50-chelovek/