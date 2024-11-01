Зачем Украине операция в Курской области, объяснил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об операции ВСУ в Курской области России – по его словам, Украине не нужны российские территории, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Украина не намерена захватывать российскую территорию, но если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта России и Украины, то Киев этим воспользуется, заявил Зеленский.

По его словам, Украину интересует лишь возвращение собственных территорий.

"Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", — сказал глава Украины.

Зеленский также заявил, что в Курскую область прибыли северокорейские военные.

Напомним, в начале августа в трех областях России, граничащих с Украиной, - Курской, Брянской и Белгородской - ввели режим контртеррористической операции после того, как там начались боевые действия.

Как писала Русская служба Би-би-си, 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России. По его словам, главная задача оборонительной операции - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, в том числе создание буферной зоны на территории РФ.

После продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров Украина начала формировать органы управления.