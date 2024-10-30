Правительство ЮАР готовит соглашение с "ценным союзником" Украиной. Это не всем в стране нравится

Президент ЮАР Сирил Рамафоcа и члены правительства этой страны обмениваются критическими замечаниями по вопросу сотрудничества Южной Африки с Россией и ее отношений с Украиной. В канцелярии Рамафоcы раскритиковали решение одного из министров подписать с Киевом визовое соглашение, а представителям правящей коалиции не понравились высказывания президента о сотрудничестве с Россией во время его недавнего визита в Казань.

Рамафоса принимал участие в недавнем саммите БРИКС в Казани и назвал Россию «ценным другом ЮАР».

Это привело к расколу в коалиционном правительстве Южной Африки, которое партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» (АНК) создала совместно с «Демократическим альянсом» — политической силой, прежде выступавшей в оппозиции. Коалиция была создана после выборов в мае этого года, на которых АНК потеряла большинство в парламенте впервые с 1994 года.

После слов Рамафосы о теплых отношениях с Москвой «Демократический альянс», осуждавший российское вторжение в Украину, заявил, что не может считать президента Владимира Путина союзником ЮАР.

Канцелярия Рамафосы была вынуждена выступить с разъяснением позиции президента.

«Объявляя президента Путина и российский народ „ценными друзьями и союзниками“, президент Рамафоза не пытался представить какое-либо государство или блок стран в качестве врагов, — сказано в заявлении. — Благодаря политике неприсоединения Южная Африка имеет возможность конструктивно сотрудничать как с Россией, так и с Украиной».

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Рамафоса поддерживает отношения с Путиным. ЮАР также официально не присоединяется к западным санкциям против России (при этом на практике банки этой страны следуют западным санкциям, ), эта страна входит в БРИКС и не осуждала в ООН действия Москвы.

В феврале 2023-го, в годовщину начала российско-украинской войны ЮАР, Россия и Китай проводили совместные военные учения. США тогда выражали свою обеспокоенность фактом проведения этих учений.

Вместе с тем, летом 2023 года Путин решил не ездить на саммит БРИКС в ЮАР. В СМИ это решение связывали с тем, что Южная Африка подписала Римский статут и признает Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест российского президента по обвинениям в военных преступлениях. Южноафриканские суды независимы от правительства.

Скандал из-за виз

На этой неделе между южноафриканскими политиками разгорелся еще один спор, связанный с сотрудничеством с Украиной.

Представляющий «Демократический альянс» министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер в воскресенье объявил, что подписал с Украиной соглашение о взаимных безвизовых поездках дипломатов и назвал эту страну «ценным союзником».

Шрайбер при этом напомнил, что Украина поддерживала борьбу жителей ЮАР против апартеида.

Однако представители президента осудили этот шаг, заявив, что Рамафоса на него разрешения не давал.

«Непонятно, каким образом министр может объявлять о подписании международного соглашения без предварительного формального разрешения на такие действия», — написал официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в сети Х (бывший твиттер).

В понедельник в ЮАР прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига, который провел встречу с главой южноафриканского внешнеполитического ведомства Роландом Рамолой. Последний уточнил что соглашение о безвизовых поездках дипломатов еще предстоит подписать «после завершения дипломатических процедур».

Решение правительства подписать такой договор с Украиной осудили и некоторые другие оппозиционные партии ЮАР.

Представитель не вошедшего в правительственную коалицию движения «Борцы за экономическую свободу» назвал его «предательством» солидарности ЮАР с Россией.

А партия бывшего президента Джейкоба Зумы «Умконто ве сизве» (или «Копье нации») выпустила такое заявление: «Своим соглашением с Украиной расистская и поддерживающая белых империалистов партия „Демократический альянс“ пытается вызвать приток в Южную Африку потерпевших поражение украинцев правого толка».

Против Зумы в ЮАР выдвигалось множество обвинений нарушении законов и в коррупции. Из-за этого в 2018 году он был вынужден уйти в отставку после девяти лет пребывания в должности, но неоднократно утверждал, что стал жертвой политического заговора.

Зума провел в тюрьме несколько недель, а летом 2023 года приезжал в Россию, как было объявлено, для прохождения лечения. Незадолго до этого Конституционный суд ЮАР оставил в силе решение о том, что Зума был незаконно освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья в сентябре 2021 года.