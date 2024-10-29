Архиепископ Пуэрто-Рико просит Трампа лично извиниться за слова комика об "острове мусора"

Архиепископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико Роберто Гонсалес Ньевис призвал республиканца Дональда Трампа лично извиниться за комментарии, которые сделал комик Тони Хинчклифф на митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в минувшее воскресенье. В своем выступлении он назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

Штаб Трампа попыталась дистанцироваться от слов Хинчклиффа, который известен под псевдонимом Kill Tony, и заявил, что они не отражают взгляды бывшего президента, но сам Трамп никак не отреагировал на развивающийся скандал.

Комментарии комика подверглись резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев.

"Пуэрто-Рико — это не плавучий остров мусора, Пуэрто-Рико — прекрасная страна, населенная прекрасным и благородным народом", — написал Роберто Гонсалес Ньевис в , опубликованном в соцсетях.

По словам архиепископа, ему нравятся хорошие шутки, однако юмор имеет границы и не должен оскорблять или унижать достоинство людей.

"Я призываю вас, господин Трамп, дезавуировать эти комментарии как не отражающие каким-либо образом ваши личные или политические взгляды. Вашей кампании недостаточно извиниться. Важно, чтобы вы извинились лично", — добавил он.

Дилемма Трампа

Питер Боуз, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Неудачно подобранные шутки комика на одном из самых громких мероприятий Дональда Трампа превратились в досадный отвлекающий фактор для бывшего президента.

Его предвыборная кампания провела большую часть понедельника, настаивая на том, что комментарии Тони Хинчклиффа в Мэдисон-сквер-гарден о том, что Пуэрто-Рико — это "плавучий остров мусора", не отражают его взглядов, но ущерб уже был нанесен.

Вмешательство архиепископа Пуэрто-Рико, напрямую призвавшего кандидата-республиканца извиниться, гарантирует, что этот спор не утихнет.

Учитывая, что Трампу не свойственно извиняться за что-либо, особенно за слова другого человека, этот вопрос ставит экс-президента перед дилеммой, особенно учитывая, что скандал может стоить ему голосов некоторых пуэрториканцев, проживающих в США.

Глава пуэрториканского отделения Республиканской партии Анхель Гарсия уже заявил, что не будет голосовать за Трампа, если он не извинится.

Конгрессмен-республиканец от Флориды Мария Эльвира Салазар назвала комментарии комика "расистскими" и сказала, что была возмущена, услышав их.

Некоторые знаменитости пуэрториканского происхождения, в том числе певец Рики Мартин, также выступили с критикой.