Выступавший на митинге Трампа комик назвал Пуэрто-Рико "островом мусора". Возмущены и демократы, и республиканцы

Выступавший на митинге Дональда Трампа комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", вызвав яростную реакцию и у республиканцев, и у демократов.

Комик Тони Хинчклифф был одним из приглашенных звезд на предвыборном мероприятии Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

В своем выступлении Хинчклифф, известный под псевдонимом Kill Tony, сказал: "Происходит много всего. Не знаю, знаете ли вы об этом, но прямо сейчас посреди океана буквально плавает остров мусора. Кажется, он называется Пуэрто-Рико".

Кроме реплики о Пуэрто-Рико, он также отпустил несколько шуток, основанных на расистских стереотипах, и заявил, что латиноамериканцы "любят делать детей".

Все это произошло вскоре после того, как рэпер пуэрториканского происхождения, один из известнейших латиноамериканцев в мире шоу-бизнеса Bad Bunny поддержал кандидатуру Харрис на пост президента.

Советник Трампа дистанцировался от шутки о Пуэрто-Рико, ее также осудила соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис. Сама она стала мишенью другого оратора, выступившего перед Трампом.

Двое республиканцев от Флориды, где проживает значительное число выходцев из Пуэрто-Рико, были среди тех, кто раскритиковал шутку, присоединившись таким образом к демократам.

Конгрессвумен Мария Эльвира Салазар заявила, что ей "отвратителен" "расистский комментарий". По ее словам, он "не отражает ценности Республиканской партии". Салазар также напомнила о тысячах пуэрториканцев, которые служили в американской армии.

Сенатор США Рик Скотт написал в X: "Шутка провалилась не просто так. Она несмешная и неправдивая". И добавил, что "пуэрториканцы — замечательные люди и замечательные американцы".

Пуэрто-Рико — островная территория США в Карибском море. Его жители не могут голосовать на президентских выборах в США, но в США есть большая пуэрториканская диаспора, представители которой имеют право голоса.

Другие ораторы на митинге Трампа также добавили масла в огонь своими репликами. Дэвид Рем, друг детства Трампа, назвал Харрис "дьяволом" и "антихристом", а бывший адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что кандидат от Демократической партии была «на стороне террористов» в войне в конфликте в Газе (это неправда).

Несмотря на то, что больше всего внимания досталось именно репликам приглашенных спикеров, Трамп не стал отказываться от объявления о планах ввести налоговые льготы для тех, кто заботится о родителях или близких. Он также говорил о планах массовой депортации нелегальных мигрантов, чтобы "спасти" места, которые были "захвачены и покорены" "злобными и кровожадными преступниками".

Штаб Камалы Харрис назвал язык выступивших на митинге Трампа "разделяющим и унизительным".

Ранее в воскресенье Харрис представила меры помощи жителям Пуэрто-Рико, заручившись поддержкой Дженнифер Лопес, родители которой — пуэрториканцы, как и у Bad Bunny. Ее поддержали и многие известные представители шоу-бизнеса.

"Вот что они о нас думают", — сказал, имея в виду республиканцев и шутку Хинчклиффа, пуэрториканский певец Рики Мартин и призвал своих поклонников голосовать за Харрис.

По данным исследовательского центра Pew Research, право голоса на этих выборах есть примерно и 36 млн испаноязычных избирателей. В целом большая их часть голосуют за демократов, но республиканцы отбирают у них все больше поддержки.