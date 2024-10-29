Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов президента США

На своем заключительном митинге в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что знает "маленький секрет", который он планирует раскрыть после выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Мероприятие состоялось в воскресенье в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Кандидат в президенты США Трамп, выступая на сцене, обратился к спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону. Последний, отметим, занимает данный пост с октября прошлого года.

"Я думаю, с нашим маленьким секретом у нас все получится в Палате представителей, верно? (обращаясь к Джонсону - прим. ред.)

Наш маленький секрет имеет большое значение. У нас с ним есть маленький секрет. Мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится", - заявил Трамп.

По информации газеты, его высказывание обеспокоило демократов.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло президента поборются два кандидата - демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, занимавший пост главы государства до 2021 года. Действующий президент Байден проголосовал вчера досрочно.

Недавно Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ - также она призвала сделать это и своего оппонента. Наряду с этим актер Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил Трампа, выступив на предвыборном мероприятии Харрис в Филадельфии.

Между тем в недавнем опросе газеты WSJ Дональд Трамп обошел Камалу Харрис на два процентных пункта, собрав 47 процентов. Перед этим экс-президент назвал Байдена и оппонентку лузерами.