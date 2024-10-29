Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп пообещал раскрыть "маленький секрет" после выборов президента США

Опубликовано:

Дональд Трамп во время предвыборной компании в Пенсильвании
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

На своем заключительном митинге в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что знает "маленький секрет", который он планирует раскрыть после выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Мероприятие состоялось в воскресенье в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Кандидат в президенты США Трамп, выступая на сцене, обратился к спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону. Последний, отметим, занимает данный пост с октября прошлого года.

"Я думаю, с нашим маленьким секретом у нас все получится в Палате представителей, верно? (обращаясь к Джонсону - прим. ред.)

Наш маленький секрет имеет большое значение. У нас с ним есть маленький секрет. Мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится", - заявил Трамп.

По информации газеты, его высказывание обеспокоило демократов.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло президента поборются два кандидата - демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, занимавший пост главы государства до 2021 года. Действующий президент Байден проголосовал вчера досрочно.

Недавно Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ - также она призвала сделать это и своего оппонента. Наряду с этим актер Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил Трампа, выступив на предвыборном мероприятии Харрис в Филадельфии.

Между тем в недавнем опросе газеты WSJ Дональд Трамп обошел Камалу Харрис на два процентных пункта, собрав 47 процентов. Перед этим экс-президент назвал Байдена и оппонентку лузерами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179830-tramp-poobeshchal-raskryt-malenkiy-sekret-posle-vyborov-prezidenta-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie