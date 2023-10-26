Спикером Палаты представителей США избрали сторонника Трампа Майка Джонсона

В Конгрессе США спустя три недели после отставки Кевина Маккарти избрали нового спикера Палаты представителей - им стал республиканский конгрессмен от штата Луизиана Майк Джонсон.

Как сообщает CNN, за Джонсона проголосовали 220 депутатов, его соперника, депутата Хакима Джефриса, поддержали 209 депутатов. Для избрания кандидату необходимо набрать 217 голосов.

Отмечается, что новый спикер Палаты представителей - сторонник бывшего президента Дональда Трампа.

"Европейская правда" пишет, что 51-летний Майк Джонсон находится в Палате представителей с 2016 года и до сих пор был заместителем председателя республиканской фракции. Он представляет один из самых консервативных округов Луизианы и сам считается сторонником крайне правых взглядов.

По данным издания, Джонсон возглавлял юридическую защиту Трампа во время импичмента в Палате представителей и просил Верховный суд США отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда выиграл Джо Байден.

Помимо этого, Джонсон активно выступает за сокращение помощи Украине. Инициатива "Республиканцы для Украины" поставила Майку Джонсону самую низкую оценку в плане поддержки Украины – F. Он голосовал только за предоставление Украине ленд-лиза и последовательно поддерживал инициативы на сокращение помощи Киеву.

К слову, бывший президент США Дональд Трамп уже поздравил Джонсона с избранием, сообщает DW.

"Он будет великолепным спикером Палаты представителей Конгресса, и мы были рады оказать ему помощь", - цитирует издание Трампа.

Напомним, 3 октября Палата представителей проголосовала за отставку с поста спикера республиканца Кевина Маккарти. Тогда временным спикером палаты стал республиканец Патрик Макгенри.

Без избранного спикера Палата представителей не могла заниматься согласованием бюджета и принимать законы. В частности, она не могла выделить запрошенное Белым домом финансирование на дальнейшую военную помощь Украине и Израилю.