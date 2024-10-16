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Трамп или Харрис: стали известны результаты опросов перед выборами президента США

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Justin Sillivan/Getty Images

По итогам опросов в США процент избирателей, поддерживающих Дональда Трампа, по ряду позиций выше, чем у кандидата Камалы Харрис в некоторых штатах.

Согласно данным издания The Hill, 48% избирателей, участвовавших в опросе в штатах с досрочным голосованием, заявили, что проголосовали бы за кандидата от республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа.

Этот показатель для кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис составляет 47%. При этом 5% заявили, что у них есть другие варианты или они не имеют никакого выбора.

"Стратегия Трампа по сосредоточению внимания на колеблющихся штатах дает результаты", - отмечает Марк Пенн, директор Гарвардского центра CAPS.

Среди общего числа избирателей в семи "колеблющихся" штатах Трамп опережает Харрис на 7 процентных пункта. Однако Харрис опережает Трампа на 46 пунктов среди досрочных избирателей по всей стране.

Отмечается, что опрос проводился 11-13 октября.

При этом, по данным последнего общенационального опроса ABC News, 50% вероятных избирателей проголосовали бы за Харрис, 48% выражают поддержку Трампу. Отрыв в 2% сохраняется также и среди уже зарегистрированных избирателей, из которых 49% поддержали кандидата от демократов, а 47% - кандидата от республиканцев.

Опрос, по данным телеканала, проводился в режиме онлайн на английском и испанском языках среди 2631 совершеннолетнего респондента с 4 по 8 октября.

Напомним, ранее Харрис опубликовала заключение врачей о состоянии ее здоровья. Как писала Русская служба Би-би-си, она надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

При этом ранее сообщалось, что избиратели латиноамериканского происхождения - это значительная часть электората Демократической партии США. И, по данным Русской службы BBC, их настораживают заявления республиканцев о том, что кандидат в президенты Камала Харрис якобы придерживается крайне левых взглядов.

Дональд Трамп, в свою очередь, недавно заявил, что победил в двух последних дебатах – Байденом и Харрис, а также, по его словам, он лидирует в опросах среди населения.

Мы также писали, что ранее экс-президент США вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения. На мероприятии его публично поддержал миллиардер Илон Маск.

Добавим, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

А прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174774-tramp-ili-harris-stali-izvestny-rezultaty-oprosov-pered-vyborami-prezidenta-ssha/

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