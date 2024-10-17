Токаев о российско-украинском конфликте: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum вновь высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства посвятил этому вопросу часть своей речи.

"Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей.

Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет.

Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в сентябре в ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - сказал президент и вновь призвал рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

Добавим также, сегодня в своем выступлении на пленарном заседании Astana Think Tank Forum президент Казахстана заявил, что перед человечеством стоят беспрецедентные вызовы – региональные конфликты, экономическая нестабильность, изменение климата, продовольственный и миграционный кризисы.

Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете безопасности ООН.

Ранее, 8 октября, Токаев совершил рабочий визит в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. Президент Казахстана тогда высказался о создании нового формата Содружества.