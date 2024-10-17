Зеленский привез в Брюссель "план победы". Западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически

Владимир Зеленский в четверг отправился в Брюссель, чтобы представить Евросоюзу свой «план победы». Накануне он обнародовал его в Верховной раде, это была первая подробная публичная его презентация. Как из нее следует, реализация «плана победы» Украины в войне больше зависит от действий НАТО, США и других партнеров Украины, а не от самого Киева — и это главный мотив его критики в западной прессе, которая обращает внимание, что открытой поддержки своего плана Зеленский от западных лидеров пока не услышал.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг представил Европе свой «план победы». Это произошло спустя сутки после его выступления с этой инициативой в Верховной раде, которое стало первой публичной презентацией программы «достижения справедливого мира», как охарактеризовал ее Зеленский.

«Сегодня я выступил на заседании Европейского совета с нашей стратегией принуждения России к реальной дипломатии и подчеркнул, что европейское единство — это тоже оружие, которое обеспечивает безопасность не только Украины, но и всех европейских стран», — написал президент Украины в своем аккаунте в Х.

Брюссель, куда Зеленский прибыл накануне, стал местом третьей презентацией «плана победы» после Вашингтона и Киева.

План включает пять пунктов, которые в своей речи в Брюсселе Зеленский повторил с акцентом на преимуществах, которые он дает Европе. Реализация плана, считает Зеленский, позволит закончить войну с Россией уже в 2025 году, Украина сможет выйти из нее «с мускулами» и впоследствии стать важным источником природных и человеческих ресурсов для Европы.

Для этого Киеву необходимы в том числе немедленное приглашение стать членом НАТО, разрешение использовать западное оружие для дальних ударов по России, размещение на украинской территории «пакета мер сдерживания».

О некоторых идеях, вошедших в «план», Зеленский уже много раз говорил раньше, так что не все его пункты оказались новостями для комментаторов.

Западные СМИ, комментируя «план победы» на основе выступления Зеленского в среду в Киеве, успели раскритиковать его за пассивность и вторичность.

«Это больше похоже на виш-лист»

Сдержанные отзывы на «план победы» начали поступать еще до его обнародования, после того как Зеленский в сентябре обсудил его с президентом США Джо Байденом.

Как писала тогда газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена,там «не были впечатлены» предложениями Зеленского и отмечали, что в них нет комплексной стратегии, зато есть уже не первый раз повторяющиеся просьбы, например, дать согласие на удары дальнобойным оружием вглубь России — на что Киев уже получил отказ.

Официальная презентация «плана победы», похоже, не добавила оптимизма комментаторам.

«Это больше похоже не на дорожную карту с четким планом ее реализации, а на виш-лист, поэтому он и не слишком впечатлил Вашингтон и Европу», — написал в Х корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

Проблема прежняя: зависимость от поддержки союзников, причем немедленной, отмечает Миллер. «В плане ничего не сказано про вызовы, с которыми, по мнению многих, Украина может справиться сама или с меньшей поддержкой со стороны Запада. Но сейчас украинцы хотели услышать от своего президента, какова их роль в реализации плана», — считает журналист FT.

«План Зеленского в значительной степени опирается на увеличение помощи иностранных партнеров Украины, но пока неочевидно, что они его поддержат», — соглашается New York Times.

До сих пор отзывы на «план победы» были скудные и скорее прохладные, напоминает газета. Такой ограниченный ответ не дает возможности понять, согласен ли Запад с «планом», встречи Зеленского с Байденом и европейскими лидерами на минувшей неделе не дали большого эффекта в продвижении инициативы, пишет Washington Post. Ни один из западных лидеров до сих пор не поддержал «план» публично, обращает внимание агентство Associated Press.

«План победы» призван поддержать настроения среди украинцев, демонстрирующих все большую усталость от войны на фоне успехов российской армии, но даже в самой Украине звучат сомнения в его реалистичности, отмечает NYT, приводя цитаты как украинских политиков, так и обывателей.

Сам Зеленский после выступления в Евросовете и закрытой встречи с политиками стран ЕС, которая состоялась в тот же день, заявил, что «после нашего очень откровенного разговора… большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Но даже если «план победы» не найдет полной поддержки на Западе, что будет, по мнению Зеленского, «большой ошибкой», Украина продолжит сражаться, но ей будет очень сложно, резюмировал он.

Приглашение в «подходящий момент»

Помимо выступления в Евросовете и встреч в Европарламенте, Зеленский в четверг также примет участие в совещании министров обороны стран-членов НАТО, которое проходит в Брюсселе в эти дни.

Туда же приехал украинский министр Рустем Умеров. «План победы» будет обсуждаться и на этой встрече, обещал в среду генсек НАТО Марк Рютте.

Он не стал излагать в деталях позицию альянса по инициативам Зеленского, заявив только, что они будут изучены за закрытыми дверями.

Комментируя коротко один из пунктов «плана победы» — немедленное приглашение Украины вступить в НАТО, Рютте не стал говорить о конкретных сроках.

«Украина, конечно же, присоединится к альянсу, когда настанет подходящий момент», — сказал Рютте, не уточнив, когда это может произойти, и напомнив, что путь Украины к членству НАТО, как согласились этим летом участники саммита альянса, «необратим». Он заявил, что «твердо верит», что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.