"Товарищ Камала". Как фейки про "коммунистку Камалу Харрис" пугают испаноязычных избирателей в США

Избиратели латиноамериканского происхождения — это значительная часть электората Демократической партии США. Многие из них бежали из стран с коммунистическими режимами и теперь их настораживают заявления республиканцев о том, что кандидат в президенты Камала Харрис якобы придерживается крайне левых взглядов.

Это перевод материала, опубликованного на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

В латиноамериканских эмигрантских общинах по всей территории США задаются вопросом: правда ли Камала Харрис — коммунистка?

По данным крупнейшего в США испаноязычного фактчекерского сайта Factchequeado, вице-президент неоднократно становилась жертвой фейковых сообщений о ее социалистических или коммунистических воззрениях. Эти утверждения начали появляться после того, как Харрис стала кандидатом от Демократической партии на пост президента.

Авторы подобных заявлений пытаются эксплуатировать реальные страхи некоторых американских избирателей, которые бежали от репрессий из таких стран, как Куба и Венесуэла.

В одном вирусном видео показано, как Камала Харрис и ее напарник Тим Уолз якобы позируют для селфи на фоне баннера ультралевой организации «Революционные коммунисты Америки».

Это видео — фейк. Фон для него был подделан группой сторонников Дональда Трампа, известной как Dilley Meme Team.

Но их пост в соцсети X (бывший твиттер) набрал более 420 тыс. просмотров, им поделились многие испанские аккаунты. Обсуждают его и за пределами интернета.

«Многие спрашивают: „Она что — правда коммунист?“», — рассказала Би-би-си ученый-культуролог Эвелин Перес-Вердиа.

Она слушала испаноязычную радиостанцию La Nueva Poderosa в Майами и услышала, как ведущие обсуждают фейковый мем. «Вы видели, что они стоят перед этим баннером? Как им только не стыдно?», — сказали ведущие.

Перес-Вердиа связалась с редакцией и попыталась объяснить, что видео было фальшивым.

Позже ведущие заявили в эфире, что хотели бы прояснить, что эта история «не соответствует действительности», но это, по их словам, «не отменяет того факта, что Камала — марксистка».

Настоящий страх перед коммунизмом

В США живут около 36,2 млн латиноамериканцев, обладающих правом голоса на выборах; это около 14,7% всего электората.

Многие из этих людей голосуют в ключевых «колеблющихся» штатах, таких как Невада и Аризона, и это делает их важной демографической группой для любого кандидата в президенты.

Эта группа совсем не однородна, но исторически латиноамериканцы, как правило, голосовали за демократов. В 2020 году 44% проголосовали за Джо Байдена, и только 16% — за Трампа. Опросы показывают, что республиканцы в этом избирательном цикле стали популярнее, при этом упоминаются многие факторы, включая экономику, иммиграцию и право на аборт.

А для некоторых иммигрантов опасения по поводу состояния сегодняшней Америки отражают их прошлый опыт в родных странах.

Эксперты отметили, что сообщения о «социалистических» или «коммунистических» убеждениях тех или иных политиков особенно распространены в общинах с большой численностью кубинского и венесуэльского населения, например, на юге Флориды.

Эти группы особенно уязвимы перед фейками о коммунизме из-за травмы, которую они пережили, спасаясь от репрессий, говорит Саманта Барриос, американка венесуэльско-американского происхождения, живущая в Майами (штат Флорида) и голосующая за демократов.

Она обвинила правые испаноязычные СМИ в использовании этих терминов для «запугивания венесуэльцев, кубинцев, никарагуанцев», поскольку «это главная причина, по которой мы покинули свои страны, — попытка уйти от таких режимов».

Некоторые члены латиноамериканской общины недовольны демократами еще и потому, что, по их мнению, правительство США не дало достаточно жесткий ответ на политические репрессии на Кубе или в Венесуэле.

Однако Баррио опасается, что эту обоснованную тревогу могут превратить в грозное оружие с помощью фейков о «коммунизме» Камалы Харрис.

Дебаты и фейки

По данным Института цифровой демократии Америки (DDIA), который отслеживает более 1300 групп WhatsApp и более 200 телеграм-каналов на испанском и португальском языках, проблема не только в латиноамериканцах.

Организация обнаружила, что известные правые активисты и влиятельные сторонники Трампа с 2020 года насаждают «страх перед социализмом».

Когда Джо Байден баллотировался в президенты, основатель Factchequeado Лора Зоммер отметила, что еще никогда не видела такого потока фейков и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Часть этих фейков распространял сам Трамп или его влиятельные сторонники.

Илон Маск, поддержавший Трампа на этих выборах, опубликовал фейковое изображение Камалы Харрис в красной униформе и фуражке с серпом и молотом с подписью «Камала с первого дня обещает стать коммунистическим диктатором. Можете ли вы поверить, что она носит этот наряд!?»

У этого поста — более 83,9 млн просмотров. Обратный поиск по изображению показывает, что это была самая ранняя публикация изображения в соцсети X.

В свою очередь, сам Дональд Трамп поделился созданным с помощью искусственного интеллекта изображением Харрис, якобы выступающей перед толпой коммунистов. Этот пост собрал более 81,6 млн просмотров в X. Впрочем, Трамп, в отличие от Маска, не был первоисточником фейка.

Сообщения, связывающие Харрис с коммунизмом, стали особенно популярны в сети после президентских дебатов, говорится в докладе Института цифровой демократии Америки (DDIA), составленном для Би-би-си.

Во время дебатов Дональд Трамп назвал Камалу Харрис и ее отца «марксистами» и заявил, что она своей миграционной политикой превратит США в «Венесуэлу на стероидах».

После дебатов слово «марксист» стало трендом в социальных сетях, а количество поисковых запросов по слову «марксист» в Google в США выросло на 1000% за 17 часов.

Factchequeado сообщил, что самым популярным вопросом на испанском языке после дебатов был: «Кто отец Камалы Харрис?»

DDIA утверждает, что в первую неделю после президентских дебатов наибольшее распространение получили два мема. Первый — ставшее вирусным фейковое изображение «партбилета КПСС» Камалы Харрис. Второй — словосочетание «товарищ Камала», которое обрело популярность после речи Трампа, в которой тот представляет Харрис в образе «товарища коммуниста».

Отдел верификации Би-би-си BBC Verify установил, что изображение этого партбилета было взято с сайта, позволяющего пользователям делать по шаблону фейковые документы КПСС.

Номер члена партии, печать и другие данные на вирусном фото идентичны шаблону для изготовления партийного билета, выложенному на сайте.

Посты с фейковым изображением, впервые опубликованным в августе, были просмотрены более полумиллиона раз. А его первоисточник — российский сатирический сайт «Панорама», который доводит до абсурда политические новости. В начале сентября на том же сайте появилась юмористическая новость, согласно которой Харрис «смогла доказать, что она не коммунистка, приведя цитаты Маркса, Гегеля и Ленина».

«Мы скатимся к коммунизму»

Демократическая партия США не является социалистической и не поддерживает коммунистические режимы. Но некоторые ее видные члены, такие как Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, определяют свои политические убеждения как «демократический социализм».

Когда Харрис была сенатором от Калифорнии, она стала вместе с Сандерсом соавтором законопроекта «Medicare for All» , по которому расходы на медицинское страхование частично должно было взять на себя государство. С тех пор она изменила свою позицию и говорит, что больше не поддерживает этот проект, упраздняющий частных страховщиков.

Она никогда не была сторонницей таких коммунистических принципов, как отмена или изъятие частной собственности.

План Камалы Харрис по борьбе с «ценовым мошенничеством» в супермаркетах испаноязычные пользователи соцсетей называют «коммунистическим». Илон Маск заявил, что это будет означать «пустые полки, как в Венесуэле».

Ее предложение предполагает обращение к торговой комиссии с просьбой расследовать скачки цен, значительно превышающие рост себестоимости продукции. И это сильно отличается от тотального регулирования цен на Кубе и в Венесуэле, которое считается одной из главных причин дефицита продовольствия.

Однако некоторые избиратели, покинувшие эти страны, боятся всего, что, по их мнению, хоть отдаленно напоминает политику государств, из которых они приехали.

Дьюк Мачадо, который ведет в соцсетях блог латиноамериканских республиканцев Техаса под названием Latino Strikeforce, заявил, что опасается, что в случае победы демократов страна окажется на пути к коммунизму.

«Если мы не будем осторожны, мы скатимся к Кубе и Венесуэле. Их конечная цель — уничтожить капитализм».

Мачадо спросили, насколько ответственно делиться такими опасениями с его подписчиками, и прежде всего — с бежавшими от репрессий латиноамериканскими эмигрантами. «Это вовсе не безответственно. Я считаю это своим долгом», — ответил он.

Ионе Уэллс, Джессика Круз

BBC News