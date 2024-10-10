"Никакого реванша не будет": Трамп объяснил отказ от дебатов с Харрис

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал громкое заявление по дебатам с оппоненткой Камалой Харрис. Он заявил также, что лидирует в опросах среди населения, передает NUR.KZ.

Трамп заявил, что победил в двух последних дебатах - с Джо Байденом и Камалой Харрис.

"Я принял приглашение Fox News на дебаты с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Джей Ди Вэнс легко выиграл дебаты с Тимом Уолцем", - пишет он в Truth Social.

Экс-президент США также заявил, что лидирует в опросах, "причем с каждым днем отрыв становится больше", по его словам.

"Первое, что делает боксер, проиграв бой, это требует реванша. Сейчас уже очень поздно, голосование уже началось - никакого реванша не будет! Кроме того, Камала вчера четко заявила, что не будет делать ничего, что отличалось бы от (политики - прим. ред.) Джо Байдена, так что спорить не о чем", - заявил политик.

Напомним, в конце сентября Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке. Последний тогда заявил, что поддерживает хорошие связи как с президентом Украины, так и России. Перед этим Трамп в очередной раз заявил, что Украина вряд ли сможет победить, а также раскритиковал Зеленского.

Недавно экс-президент США вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения. На мероприятии его публично поддержал миллиардер Илон Маск.

Добавим также, что теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

После этого журнал Time опубликовал обложку с Трампом с подписью "В беде".