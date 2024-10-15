Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп обошел Камалу Харрис среди голосующих в "колеблющихся" штатах

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Специалисты провели опрос среди избирателей в "колеблющихся" штатах. Так, чуть больше голосов набрал экс-президент США Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что Трамп имеет небольшое преимущество над Камалой Харрис, действующим вице-президентом в штатах, которые значатся как "колеблющиеся", то есть там не определен фаворит.

Опрос был проведен Гарвардским центром CAPS/Harris, и показал, что 48 процентов досрочно голосующих избирателей выбрали Трампа, в то время как 47 процентов - Харрис. Еще 5 процентов не определились.

При этом Харрис на данный момент лидирует на 8 пунктов среди досрочно проголосовавших избирателей по всей стране: 51 процент против 43 процентов у Трампа.

Отметим, что менее чем через месяц в США состоятся выборы президента США. От Республиканской партии выдвинулся Дональд Трамп, его соперницей является демократка Камала Харрис, которая ранее заменила в качестве кандидата Джо Байдена.

Ранее Харрис опубликовала заключение врачей о ее состоянии здоровья. Как писала Русская служба Би-би-си, таким образом она надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

Недавно Трамп заявил, что победил в двух последних дебатах - Байденом и Харрис, а также, по его словам, он лидирует в опросах среди населения.

Кроме того, в начале октября миллиардер Илон Маск публично поддержал Трампа на митинге в Пенсильвании - одном из важнейших штатов на предстоящих выборах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2174416-tramp-oboshel-kamalu-harris-sredi-golosuyushchih-v-koleblyushchihsya-shtatah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie