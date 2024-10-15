Трамп обошел Камалу Харрис среди голосующих в "колеблющихся" штатах

Специалисты провели опрос среди избирателей в "колеблющихся" штатах. Так, чуть больше голосов набрал экс-президент США Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что Трамп имеет небольшое преимущество над Камалой Харрис, действующим вице-президентом в штатах, которые значатся как "колеблющиеся", то есть там не определен фаворит.

Опрос был проведен Гарвардским центром CAPS/Harris, и показал, что 48 процентов досрочно голосующих избирателей выбрали Трампа, в то время как 47 процентов - Харрис. Еще 5 процентов не определились.

При этом Харрис на данный момент лидирует на 8 пунктов среди досрочно проголосовавших избирателей по всей стране: 51 процент против 43 процентов у Трампа.

Отметим, что менее чем через месяц в США состоятся выборы президента США. От Республиканской партии выдвинулся Дональд Трамп, его соперницей является демократка Камала Харрис, которая ранее заменила в качестве кандидата Джо Байдена.

Ранее Харрис опубликовала заключение врачей о ее состоянии здоровья. Как писала Русская служба Би-би-си, таким образом она надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

Недавно Трамп заявил, что победил в двух последних дебатах - Байденом и Харрис, а также, по его словам, он лидирует в опросах среди населения.

Кроме того, в начале октября миллиардер Илон Маск публично поддержал Трампа на митинге в Пенсильвании - одном из важнейших штатов на предстоящих выборах.