Нападение на офис Wildberries в Москве: задержаны шестеро человек
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По делу о нападении на головной офис Wildberries в центре Москвы шестеро человек задержаны и взяты под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на Басманный суд Москвы.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, судом удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Постановлениями суда на срок до 18 ноября 2024 года арестованы шестеро фигурантов:
- Сайфулаев А. А.;
- Коноплев И. С.;
- Нурматов М. Х.;
- Канаев Р. М.;
- Ефремов А. В.;
- Мажиев М. Х.
Напомним, на днях у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.
Татьяна Бакальчук, гендиректор маркетплейса, назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. Сам Владислав Бакальчук, супруг Татьяны и владелец 1% акций компании, заявил, что приехал в офис компании для переговоров.
Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.
СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.
После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.
"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук со слезами на глазах.
Позднее источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164002-napadenie-na-ofis-wildberries-v-moskve-zaderzhany-shestero-chelovek/