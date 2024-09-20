Нападение на офис Wildberries в Москве: задержаны шестеро человек

По делу о нападении на головной офис Wildberries в центре Москвы шестеро человек задержаны и взяты под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, судом удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлениями суда на срок до 18 ноября 2024 года арестованы шестеро фигурантов:

Сайфулаев А. А.;

Коноплев И. С.;

Нурматов М. Х.;

Канаев Р. М.;

Ефремов А. В.;

Мажиев М. Х.

Напомним, на днях у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба.

Татьяна Бакальчук, гендиректор маркетплейса, назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. Сам Владислав Бакальчук, супруг Татьяны и владелец 1% акций компании, заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

Позже появилась информация о пострадавших - некоторые источники утверждали, что пострадали три человека, другие - что семь, в том числе трое полицейских. Также появилась информация о задержанных.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.

После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?" - заявила Татьяна Бакальчук со слезами на глазах.

Позднее источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.