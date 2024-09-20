Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться уже в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "план победы" сработает, если западные партнеры без промедления примут предложенные в нем решения до декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В частности, многое, по словам главы Украины, зависит от решений США.

"Также от других союзников. Но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США", - заявил Зеленский.

Помимо этого, Зеленский заявил, что хочет "поставить точку в войне" на втором саммите мира в ноябре.

"Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием", - заявил глава Украины.

Он также отметил, что у Украины нет "плана Б", если этого не произойдет, поскольку "план Б" реализуется уже сейчас.

"А что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против РФ", - приводит издание слова Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский уже заявлял, что у Украины готов "план победы" в конфликте с Россией.

Добавим, что в начале августа в трех областях России, граничащих с Украиной, - Курской, Брянской и Белгородской - ввели режим контртеррористической операции после того, как там начались боевые действия.

Как писала Русская служба Би-би-си, 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России. По его словам, главная задача оборонительной операции - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, в том числе создание буферной зоны на территории РФ.

После продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров Украина начала формировать органы управления.