Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться уже в ноябре

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: t.me/OP_UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "план победы" сработает, если западные партнеры без промедления примут предложенные в нем решения до декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В частности, многое, по словам главы Украины, зависит от решений США.

"Также от других союзников. Но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США", - заявил Зеленский.

Помимо этого, Зеленский заявил, что хочет "поставить точку в войне" на втором саммите мира в ноябре.

"Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием", - заявил глава Украины.

Он также отметил, что у Украины нет "плана Б", если этого не произойдет, поскольку "план Б" реализуется уже сейчас.

"А что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас "план Б"? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было "плана А". Потому что "план А" был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против РФ", - приводит издание слова Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский уже заявлял, что у Украины готов "план победы" в конфликте с Россией.

Добавим, что в начале августа в трех областях России, граничащих с Украиной, - Курской, Брянской и Белгородской - ввели режим контртеррористической операции после того, как там начались боевые действия.

Как писала Русская служба Би-би-си, 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России. По его словам, главная задача оборонительной операции - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, в том числе создание буферной зоны на территории РФ.

После продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров Украина начала формировать органы управления.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2164192-zelenskiy-zayavil-chto-voyna-v-ukraine-mozhet-zakonchitsya-uzhe-v-noyabre/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie