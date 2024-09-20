Украина запретила чиновникам и военным пользоваться мессенджером Telegram

Украинские власти запретили чиновникам и военным пользоваться мессенджером Telegram на рабочих устройствах — это объясняется угрозой национальной безопасности. Судя по комментариям официальных лиц, ограничения коснутся только служебных переговоров между сотрудниками государственных структур: на личные телефоны или телеграм-каналы официальных структур они не распространяются.

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Решение о запрете Telegram на служебных устройствах приняли украинский Национальный координационный центр по кибербезопасности и Совет национальной безопасности и обороны. Использование приложения также ограничили на объектах украинской критической инфраструктуры.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы имеют доступ к переписке пользователей Telegram, даже если сообщения удалены, а также к их персональным данным.

«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — цитирует Буданова .

Служба безопасности Украины и Генштаб ВСУ также заявили, что Россия активно использует этот мессенджер для кибератак, распространения вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Владелец Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что власти ни одной из стран мира не могут читать переписку пользователей.

В интервью американскому журналисту и бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону Дуров также говорил, что слухи о подконтрольности мессенджера российским властям распространяют и поддерживают его конкуренты.

«Дело не в том, болеем ли мы за оппозицию или правящую партию. Дело в том, что нам все равно. Мы считаем важным иметь платформу, которая нейтральна по отношению ко всем сторонам», — говорил предприниматель.

Популярный Telegram

Также как в России, украинские официальные органы и политики активно пользуются телеграмом для распространения своих заявлений. Аккаунты в этом мессенджере есть у основных ведомств и органов, в том числе у президента Владимира Зеленского.

По данным социологических исследований, в 2023 году для 72% украинцев Telegram был основной соцсетью для получения новостей.

Судя по комментариям украинских официальных лиц, такая ситуация не изменится, но военным, чиновникам и сотрудникам критически важных предприятий запретят пересылать при помощи Telegram сообщения и документы.

В своих решениях власти Украины отмечают, что запрет на установку приложения на служебные устройства не распространяется на тех, для кого использование мессенджера является частью служебных обязанностей.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил в своем телеграм-канале, что запрет коснется только служебных (но не личных устройств) — и добавил: «Это решение не запрещает государственным органам, военным формированиям и т. д. вести официальные страницы в Telegram. Оно этого не касается».

В начале сентября Русская служба Би-би-си публиковала развернутый репортаж о том, как Telegram стал основным мессенджером российских военных на войне против Украины.

Каковы альтернативы

Что же вместо телеграмма будут использовать украинские военные и чиновники?

«Что касается альтернативы Telegram, то ее могут рекомендовать ставка Главнокомандующего или Кабмин. СНБО, насколько мне известно, планирует обратиться к этим институтам», — сказал Украинской службе Би-би-си депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин, который возглавляет в парламенте комитет по вопросам свободы слова. Он присутствовал на заседании Центра кибербезопасности, где решался вопрос о запрете мессенджера на служебных устройствах.

Шеф-редактор интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева считает наиболее вероятным, что вместо телеграма в Украине начнут использовать WhatsApp.

«Наши источники в различных правоохранительных органах и ВСУ общаются больше в WhatsApp. И возможно, Viber, потому что он для более широкой аудитории», — рассказала Наталья Лигачева в комментарии Украинской службе Би-би-си.

При этом Лигачева считает, что из решения властей неясно, идет ли речь об исчезновении официальных каналов власти в телеграме. «Непонятно — это о защите информации для служебного пользования или о защите аудитории от влияния телеграма?» — отмечает Лигачева.

При этом она предлагает направить все усилия на верификацию анонимных телеграм-каналов, которые могут распространять непроверенную информацию, а не на прекращение работы официальных.

Удобный мессенджер

С началом полномасштабной войны популярность телеграма среди украинцев резко возросла. Это произошло прежде всего благодаря невысокой требовательности мессенджера к качеству интернет-связи и оперативности популярных каналов.

В том числе поэтому телеграм часто используют как украинские, так и российские военные.

Через него можно отправить текстовые сообщения, причем сразу нескольким абонентам. Также легко передается геолокация, фотографии, видео, ссылки и многое другое, чего невозможно передать по рации.

Недавнее задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции наглядно продемонстрировало огромную роль этого мессенджера в российско-украинской войне и поставило вопрос о его будущем.

Франция обвиняет Дурова в том, что он отказывается сотрудничать с властями для борьбы с преступлениями, совершаемыми в Telegram.

Украинских экспертов также беспокоит связь платформы с Россией — мессенджер имеет не только российского основателя и разработчиков, но и российских инвесторов.

Кроме того, некоторые украинцы высказывают предположения о существовании договоренностей между разработчиком и российскими спецслужбами.

В 2018 году власти России безуспешно пытались заблокировать работу Telegram, поскольку он отказался предоставить спецслужбам ключи для расшифровки сообщений. Однако в 2020 году такие попытки были прекращены.

Как писало российское государственное агентство «РИА Новости», в 2021 году Владимир Путин так ответил на вопрос о том, не лучше ли договариваться с соцсетями, а не запрещать их, как было с Telegram: «По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все».

Дуров настаивает, что не позволяет властям государств следить за пользователями, поэтому и его платформу начали блокировать в России.