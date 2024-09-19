Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь

Российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.

"Ситуация в Украине — один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире", — сказал глава IEA Фатих Бироль.

"Энергетическая система Украины пережила две последние зимы благодаря стойкости, мужеству и изобретательности ее народа и солидарности ее международных партнеров. Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием", — сказал Бироль, представляя в четверг итоги инвентаризации ущерба от российской агрессии и список из 10 рекомендаций, как избежать коллапса.

Постоянные бомбардировки и оккупация лишили Украину двух третей генерирующей мощности электростанций, говорится в отчете IEA, подготовленном с участием Минэнерго Украины и "Укрэнерго", европейского банка ЕБРР, Колумбийского университета и Киевской школы экономики, а также специалистов профильных министерств Дании, Польши, Литвы, Канады, Великобритании и США.

Первые две военные зимы выдались мягкими, но сейчас "нагрузка на систему огромна, и Украина все больше зависит от трех оставшихся действующих атомных электростанций и перегруженных линий электропередачи между ними и крупными городами, расположенными ближе к линии фронта на востоке страны".

Даже летом Украина столкнулась с дефицитом: ей не хватило 2 гигаватт генерации на пике спроса в 12 гигаватт. А зимой пиковый спрос вырастет до 18,5 гигаватт, прогнозирует IEA.

"Даже с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и импорта 1,7 ГВт электроэнергии из Европы, дефицит поставок может составить 6 ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании, — пишет IEA. — Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания несут дополнительные риски".

Если энергосистема не справится, пропадут и свет, и тепло, и вода. Это чревато новой волной миграции из Украины в Евросоюз и внутриполитическими проблемами, предупредил глава IEA.

"Помимо серьезных проблем с энергоснабжением и отоплением жилья, больниц и школ, будут перебои со связью. Люди начнут уезжать в поисках убежища и тепла. Все это может выйти за рамки социальных и энергетических вопросов и иметь определенные политические последствия", — сказал Бироль.

"Россия заплатит"

На призыв IEA немедленно откликнулся Евросоюз, где временное убежище получили уже 4,3 млн украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с Биролем пресс-конференции объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме.

"Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине, — сказала она. — Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправляюсь в Киев обсудить эти вопросы лично с президентом Владимиром Зеленским".

С начала российского вторжения в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление разбомбленных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи, газопроводов и тепломагистралей.

"И сегодня я могу объявить, что мы дадим еще 160 млн евро для подготовки к этой зиме. 60 млн гуманитарной помощи на оборудование и обогрев убежищ, например", — сказала глава Еврокомиссии.

"И еще 100 млн — на ремонт и возобновляемые источники. Эти деньги выделены из доходов от замороженных российских активов в ЕС. Потому что справедливо, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила".

Помощь Евросоюза не гарантирует Украине энергетическую безопасность этой зимой.

Россия за почти 1000 дней вторжения разрушила более 9 гигаватт украинской генерации. ЕС планирует отремонтировать этой зимой 2,5 гигаватта мощностей, прежде всего тепловых станций, уничтоженных на 80%, и гидростанций, разрушенных на треть.

С учетом поставок 2 гигаватт европейской электроэнергии, ЕС покроет этой зимой более 25% потребностей Украины.

"Но основная часть, конечно, должна быть произведена в Украине", — сказала фон дер Ляйен.

Европейцы уже отправили более 10 тысяч электрогенераторов и трансформаторов. К зиме восемь больниц будут полностью оборудованы солнечными панелями, и ЕС продолжит помогать Украине развивать возобновляемую энергетику.

"Солнечные панели и ветряки тяжелее разбомбить и проще починить, чем крупные объекты централизованной энергосистемы", — сказала глава Еврокомиссии.