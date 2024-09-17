Покушение на Трампа: момент задержания подозреваемого попал на видео

В Сети появились кадры задержания подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующее видео опубликовали Sky News, передает NUR.KZ.

На видео в YouTube-канале Sky News группа полицейских приказывает Райану Уэсли Рауту выйти из автомобиля с поднятыми руками, затем задерживает.

Как писала ранее Русская служба Би-би-си, в США на днях рядом с гольф-клубом, где в тот момент находился Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Кандидат в президенты был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, но был в безопасности. При этом ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

Позже в СМИ назвали подозреваемого в покушении - им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Произошедшее прокомментировали президент США Джо Байден и оппонентка Трампа, а также действующий вице-президент Камала Харрис.

Заявление по случившемуся сделал и Дональд Трамп. В понедельник подозреваемому Рауту были предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона.

Русская служба Би-би-си подробно рассказывала, кто такой Райан Рут и как он связан с войной в Украине.