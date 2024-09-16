Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения по двум статьям

Уэсли Рауту, которого подозревают в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, предъявили обвинения в федеральных преступлениях с применением оружия.

В понедельник первые слушания по делу прошли в федеральном суде во Флориде, передает АВС.

Рауту предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона.

Напомним, рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. В ФБР заявили что инцидент выглядит как попытка покушения.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

С заявлением также выступила и вице-президент США Камала Харрис, которая в настоящее время является оппонентом Трампа в гонке за президентское кресло. Она заявила, что глубоко встревожена произошедшим.

Позже СМИ назвали имя мужчины, который проходит подозреваемым по делу о возможном покушении на Дональда Трампа. По данным журналистов, полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута. Также были опубликованы его фотографии.

После случившегося экс-президент Дональд Трамп тоже выступил с заявлением. Он поблагодарил Секретную службу и полицейских, которые, как отметил политик, сделали все, чтобы обеспечить его безопасность.

А "Русская служба Би-Би-Си" рассказала о том, кто такой 58-летний Райан Уэсли Раут, которого подозревают в нападении, и как он связан с событиями в Украине.