Путин назвал своего "фаворита" на выборах президента США

Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума рассказал, кто является его фаворитом на выборах президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Отрывок с мероприятия опубликован в Telegram-канале Зарубина.

"Фаворитом, если можно так сказать, был президент действующий Байден. Вот его сняли из гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот мы тоже так сделаем, поддержим.

Она так заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то Трамп, он же ввел столько санкций и ограничений в отношении России, сколько до него ни один президент не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может, она воздержится от таких действий. В конечном итоге выбор за американским народом", - сказал Путин.

Напомним, в июле президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Его решила заменить Камала Харрис - действующий вице-президент США.

В конце августа на съезде Демократической партии в Чикаго произошло формальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата. Недавно Байден раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику Трампа, подчеркнув его "преклонение" перед Россией, и пообещал, что Харрис этого не сделает.

Между тем 10 сентября состоятся дебаты между Трампом и Харрис.