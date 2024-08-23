Апофеоз Камалы Харрис: волна энтузиазма на фоне отрыва в соцопросах

На съезде Демократической партии в Чикаго произошло формальное утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты США.

Выход Джо Байдена из гонки породил волну энтузиазма среди электората и спонсоров Демпартии. Соцопросы показывают, что за прошедший месяц вице-президенту удалось сплотить вокруг себя коалицию из либералов и центристов, а также чернокожих избирателей и других меньшинств, которые тяготели к поддержке Трампа.

В своей речи, которой венчала ее "коронацию" на съезде, Харрис обещала быть кандидатом для всех американцев, поддерживать средний класс и продолжать внешнеполитический курс Байдена, в том числе по Украине и в конфликтах на Ближнем Востоке.

Но ее триумф отчасти затмило выступление Мишель и Барака Обамы на второй день съезда. Оно также вызвало новые вопросы о влиянии Обамы в партии и его роли в решении Байдена отказаться от переизбрания и уступить дорогу Харрис.

Джаз, доступное жилье и реакция Трампа

Харрис работала над своей речью вместе с бывшим спичрайтером Обамы, и в ней видно влияние стиля экс-президента: рассказ о собственной карьере, о детстве и о родителях как опыте, который научил политика понимать и любить Америку и закалил ее характер в борьбе за права простых американцев.

Истории из детства сейчас особенно актуальны оттого, что они никогда не были сильной стороной Трампа, выросшего в роскоши и богатстве. "Его первым словом было, скорее всего, "шофер", — язвила Гретчен Уитмер, губернатор штата Мичиган, также выступавшая в последний вечер съезда.

Харрис начала с рассказа о своей матери, ученом-биологе из Индии, и отце, экономисте с Ямайки. Она рисовала образ семьи из среднего класса, где приветствовались прогрессивные культурные и политические взгляды. "Арета, Колтрейн, Майлз", — так Харрис описала музыку, под которую она росла. Речь идет о великих джазменах Джоне Колтрейне и Майлзе Дэвисе и соул-певице Арете Франклин.

"Столько разговоров о детстве, нужно переходить к границе, инфляции и преступности!", — нетерпеливо комментировал Трамп в своей соцсети Truth Social, которую он основал после изгнания из Твиттера.

Дональд Трамп. Фото: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Но, рассказывая о детстве, вице-президент также упомянула свою лучшую подругу, которая подверглась сексуальному насилие. Это повлияло на решение Харрис стать прокурором, чтобы защищать невинных жертв насилия. С этого момента она начала излагать свою политическую и экономическую программу.

Она обещала бороться за средний класс и снизить для него налоги, а также обеспечить строительство нового жилья. "Мы прекратим дефицит жилья!", — провозгласила Харрис со сцены. Впрочем, экономисты, изучившие ее экономическую программу, сомневаются в мерах, которыми она хочет этого достичь.

Вице-президент также обещала поддерживать Украину и союзников по НАТО, защищать Израиль и не дать нападению ХАМАС повториться, но при этом добиваться перемирия и прекратить страдания мирных жителей в секторе Газа, а также поддерживать право палестинцев на самоопределение.

Самой детальной и эмоциональной была часть речи Харрис, посвященная праву на аборт. Она обещала восстановить это право на федеральном уровне. Оно было отменено Верховным судом благодаря голосам судей, назначенных в него Трампом. Харрис эмоционально описывала судьбу женщин, которым приходится переносить выкидыши на парковке, из-за того, что врачи боятся попасть в тюрьму по обвинению в незаконном аборте.

Эта часть платформы демократов может дать им преимущество среди неопределившихся избирателей женского пола, о чем говорит и реакция Трампа — он сразу же написал длинный пост, в котором объяснял, что никогда не был за полный запрет абортов по всей стране, как утверждает Харрис.

В этом вопросе у Харрис есть преимущество и перед Байденом, который придерживается одинаковых с ней взглядов, но никогда не говорил о нем в таких деталях. Дело не только в том, что он мужчина и что в начале своей карьеры он был противником универсального права на аборт, но и также в его католической вере, которая запрещает прекращение беременности.

Но главным в этой речи было ощущение, что она — кандидат от оппозиции, а не представитель действующей администрации, которое возникло у многих наблюдателей. Такое же ощущение во многом производит ее предвыборная кампания. Вместо того, чтобы защищать заслуги Байдена, чьим вице-президентом она была три последних года, она концентрируется на обещаниях улучшить жизнь простых американцев и критикует Трампа и его действия.

В свою очередь, уже Трампу приходится оправдываться — что он и делал, комментируя речь своей оппонентки в реальном времени. В ответных выпадах он называл ее "товарищем Харрис" и "радикальным марксистом".

Но речь Харрис мало походила на большевистскую агитацию.

"В качестве верховного главнокомандующего, я гарантирую, что у Америки всегда будут самые сильные и самые летальные вооруженные силы в мире", — обещала она.

Ее речь заняла всего около 35 минут — чуть больше трети от длины речи Трампа на съезде республиканцев в июле, которая продлилась 92 минуты и побила исторический рекорд, поставленный ранее самим же Трампом.

Сила мемов и хорошего настроения

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

На протяжении последнего года казалось, что рематч 78-летнего Трампа и 81-летнего Байдена неизбежен, и предстоящие в ноябре выборы вызывали в основном апатию. Соцопросы показывали, что оба политика успели надоесть избирателям, и голосовать американцы собирались в первую очередь не за одного или другого пожилого мужчину, а против кого-то из них.

Трамп считался фаворитом этой гонки на фоне резкого усиления внешних признаков старения у Байдена. Но президент, верхушка Демпартии и провластные публицисты долго оставались на стадии отрицания. Они утверждали, что разговоры о его слабости — республиканская дезинформация, основанная на смонтированных роликах, которые крутят на оппозиционном канале Fox News.

Дебаты с Трампом похоронили эти аргументы. В прямом эфире про-демократической CNN страна увидела, как сильно постарел президент. Неудавшееся покушение на Трампа только добавило ему очков, в то время как Байден отчаянно пытался убедить свою партию, что заслуживает второго шанса.

Но в конце июля шокирующий сюжетный поворот изменил курс предвыборной кампании. Байден снял свою кандидатуру и поддержал Харрис, и за последующие несколько дней демократическая партия сплотилась вокруг нее. Внезапно вместо выбора между двумя пожилыми белыми мужчинами, оба из которых уже были президентами, Демпартия предложила избирателям чернокожую женщину на 18 лет младше соперника-республиканца. Видео с танцующей, шутящей и смеющейся Харрис заполонили соцсети. Пожертвования на ее избирательную кампанию стали бить рекорды.

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Andrew Leyden/NurPhoto via Getty Images

За первые одиннадцать дней своей избирательной кампании Харрис получила пожертвования от большего числа людей и корпораций, чем Байден за весь последний год, согласно анализу данных Федеральной избирательной комиссии, проведенному агентством «Блумберг».

Трамп, чья кампания была заточена на победу над Байденом, пока что не нашел эффективной линии атаки против Харрис. Он до сих пор не смог придумать ей запоминающееся прозвище, как было с Хиллари Клинтон ("Crooked Hillary", "Лживая Хиллари") и Байденом ("Sleepy Joe", "Сонный Джо"). Он попытался сыграть на необычно долгом и громком смехе Харрис и называл ее "Laffin", то есть "смеющаяся", но это прозвище не привязалось.

Оказалось, что избиратели вовсе не против искренне смеющегося человека во главе страны, отмечает публицист Нэйт Сильвер. "Мне кажется, политики не понимают, как всем надоел педантичный, драматичный и предельно серьезный тон политических споров, в которых нужно все время быть серьезными", — заметил он в подкасте New York Times.

Трамп и его политтехнологи все еще не определились и с основной линией атаки на Харрис. В 2016-м Трамп успешно использовал против Клинтон главную ее уязвимость— скандалы, которых было немало в ее долгой карьере и карьере ее мужа, экс-президента Билла Клинтона. В последние месяцы перед выборами ФБР проверяла, не был ли нарушен закон, когда Клинтон вела дела на посту госсекретаря США через личную электронную почту. Расследование закончилась ничем, но ущерб был нанесен, и Трамп успешно использовал это для победы на выборах.

В биографии Харрис скандалов уровня Клинтонов нет. Самым противоречивым фактом можно считать то, что ее политическая карьера началась с высокооплачиваемых позиций в правительстве Калифорнии — туда ее назначил спикер ассамблеи штата Уилли Браун, который в то время встречался с Харрис, несмотря на разницу в тридцать лет.

Трамп ссылался на эту историю в своих нападках на Харрис, но большого резонанса она не получила. Отношения Брауна и Харрис никогда не были секретом, они расстались почти тридцать лет назад, и последовавшие победы Харрис на выборах генпрокурора Калифорнии и сенатора от Штата невозможно списать на патронаж экс-бойфренда.

За последний месяц Трамп перепробовал еще несколько подходов. Так, он ставил под вопрос ее этническую идентичность, утверждая, что она совсем недавно начала называть себя чернокожей, а до этого всегда подчеркивала свои индийские корни. Это неверно — Харрис всегда одинаково ассоциировала себя с обеими культурами. Более того, она закончила Говардский университет — один из исторических черных колледжей, которые создавались для афроамериканского населения после отмены рабства в США.

Чтобы нападки Трампа были успешными, им необязательно основываться на фактах. Полностью придуманная теория о том, что Обама якобы не родился в США и не может быть президентом, долго будоражила некоторую часть общества. Но споры об этнической идентичности Харрис не вызвали живого интереса.

"Трамп набросился на Харрис за ее смех и ее происхождение. Только теперь кажется, что он потерял хватку", — суммирует последний месяц политический обозреватель Александр Назарян.

Более серьезно Харрис могут навредить попытки Трампа представить ее леворадикальным политиком. Борьба идет за голоса неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах, таких как Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Они во многом определяют исход выборов. В Висконсине, например, Обама победил дважды, но уже в 2016 году штат поддержал Трампа, а в 2020-м снова отдал голоса кандидату от демократов.

Но клеймо радикальной анархистки или красной революционерки плохо клеится на Харрис. Она больше двадцати лет служила прокурором и добивалась приговоров по уголовным статьям, которые прогрессивные активисты считают устаревшими и излишними, таким, как владение марихуаной.

Всю весну и лето Байден отставал от Трампа в соцопросах, правда, незначительно — в основном на доли процента. Но Харрис почти сразу же вышла вперед в соцопросах, и пока что перевес в ее сторону только растет. К середине этой недели ее преимущество составило 3.3% в среднем по стране — 47% избирателей склоняются к тому, что проголосовать за нее, и лишь 43.7% — за Трампа, показывает агрегатор соцопросов FiveThirtyEight. Особенно важно, что она лидирует в ключевых колеблющихся штатах.

Выход Обамы из тени

До конца президентского срока Байдена осталось еще пять месяцев, но он уже фактически ушел на второй план и перестал быть лидером Демократической партии. Харрис, хотя она и выдвинута кандидатом в президенты, остается формально его подчиненной. В этой ситуации многие комментаторы заговорили о том, что в качестве серого кардинала партии выступает бывший президент Барак Обама.

За годы после ухода из власти Обама сохранил значительное влияние над партией, и многие ключевые позиции в администрации Байдена получили люди из его команды: советник по нацбезопасности Джейк Салливан, спецпосланник по Ирану Роберт Малли, советник по внутренней политике Сьюзан Райс и еще около ста высокопоставленных назначенцев. После избрания Байдену даже пришлось убеждать американцев, что его правление — "не третий срок Обамы".

Джо Байден и Барак Обама. Фото: Mark Makela

Ни для кого в Вашингтоне не секрет, что в июле именно Обама убедил Байдена снять свою кандидатуру, пишет ветеран американской политики Эдвард Люттвак. Он добавляет, что Обама — единственный в современной истории США президент, продолживший жить в столице после ухода из Белого дома, "и остался он не ради рыбалки в реке Потомак".

Став кандидатом от демократов, Харрис унаследовала от Байдена избирательный штаб с его сотрудниками и финансовыми ресурсами. Но на этой неделе на ключевые посты в него были назначены политтехнологи, работавшие над кампанией Обамы в 2008 году.

Атмосфера съезда демократической партии "сильно напоминает кампанию Обамы 2008 года", пишет Дэн Пфэйффер, ветеран команды Обамы, в заметке под заголовком "Почему 2024 немного напоминает 2008-й".

В своей речи во вторник Мишель Обама также намекнула на преемственность между кандидатурой своего мужа и Харрис — в обход Байдена.

"В воздухе есть что-то совершенное волшебное, не правда ли? Знакомое чувство, которое было зарыто где-то внутри слишком долго", — сказала она и провозгласила, что "надежда возвращается".

Первый месяц в качестве де-факто кандидата от демократов Харрис провела лучше, чем ожидало большинство экспертов. Она не только сплотила демократов и вызвала волну энтузиазма, но и завоевала симпатии части умеренных избирателей, и не только в колеблющихся штатах Среднего Запада, но и в ряде штатов Юга, где соцопросы не оставляли Байдену шансов — в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине.

Все это не значит, что победа у нее в кармане. До дня голосования еще 75 дней, и даже если ее преимущество в соцопросах сохранится, то можно вспомнить, что Хиллари Клинтон лидировала в соцопросах перед выборами 2016-го года и набрала на них большинство голосов от избирателей, но проиграла по числу голосов выборщиков.

Следующим ключевым тестом для Харрис станут дебаты с Трампом, которые пройдут 10 сентября.