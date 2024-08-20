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Байден пообещал, что Харрис "не преклонится" перед Путиным

Опубликовано:

Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис. Фото: Andrew Leyden/NurPhoto via Getty Images

Байден на съезде демократов раскритиковал внешнюю и внутреннюю политику Трампа, подчеркнув его "преклонение" перед Россией, и пообещал, что Харрис этого не сделает, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание со ссылкой на местные СМИ пишет, что действующий президент США назвал Камалу Харрис "жестким, опытным и честным" деятелем, который продолжит его политику.

Байден пошутил, что Харрис, "как и многие из лучших наших президентов тоже была вице-президентом". Эту должность она занимает с января 2021 года, а сам Байден был вице-президентом в 2009–2017 годах при Бараке Обаме, уточняют авторы.

В ходе выступления американский лидер затронул внешнюю политику США и назвал одним из своих достижений сплочение НАТО для борьбы с "российской агрессией" и поддержку Украины. Он вновь обвинил своего предшественника, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в "преклонении перед Россией".

"Ни один главнокомандующий никогда не должен преклоняться перед диктатором так, как Трамп преклоняется перед Путиным. Я никогда этого не делал. И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится", — приводит издание слова Байдена.

Байден прежде не раз называл российского президента "диктатором" и "тираном" и нелестно отзывался об их отношениях с Трампом, подчеркивается в статье.

В ходе нового выступления президент США напомнил об обещании своего предшественника в случае возвращения в Белый дом не быть диктатором, "за исключением первого дня" у власти. Тогда Трамп говорил, что воспользуется своими полномочиями, чтобы закрыть южную границу с Мексикой и расширить добычу нефти. Байден раскритиковал Трампа за его риторику в отношении иммигрантов, заявив, что демократы "не будут демонизировать их и утверждать, что они отравляют кровь Америки".

Возвращаясь к теме международных отношений, Байден заявил, что "неустанно работает" над прекращением войны между Израилем и ХАМАС и подготовкой плана, который устроил бы всех.

"С обеих сторон гибнет много невинных людей", — сказал он.

Комментируя свое решение отказаться от переизбрания и выйти из гонки за пост главы государства, Байден заявил: "Для меня было честью всей жизни быть вашим президентом. Я люблю эту работу. Но больше всего я люблю свою страну" и добавил, что "прежде всего нужно победить Дональда Трампа".

Напомним, в первом интервью после решения о выходе из президентской гонки Джо Байден объяснил, что решил сняться с выборов, чтобы не помешать Демократической партии выполнить главную, на его взгляд, задачу - победить Дональда Трампа и сохранить демократию в США.

О высказываниях действующего президента США в адрес российского президента мы также писали: в июле на саммите НАТО в Вашингтоне Байден нарек его "кровожадным безумцем", в марте он назвал Путина мясником, в мае 2022-го - военным преступником, а в апреле 2021-го - убийцей.

В своем выступлении после смерти Навального в феврале американский лидер заявил, что Путин "совершает ужасные преступления против собственного народа". Также, в конце февраля Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном".

В то же время Дональд Трамп недавно заявил, что надеется вновь "поладить" с Владимиром Путиным в случае переизбрания. По его словам, такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151045-bayden-poobeshchal-chto-harris-ne-preklonitsya-pered-putinym/

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