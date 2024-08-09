Дональд Трамп и Камала Харрис договорились о дебатах: названа дата
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Дональд Трамп и Камала Харрис договорились провести теледебаты 10 сентября. Оба заявили, что с нетерпением ждут данного события, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.
Дональд Трамп объявил, что согласен участвовать 10 сентября в дебатах в прямом эфире с вице-президентом США и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на телеканале ABC News.
"Я с нетерпением жду дебатов, потому что считаю, что мы должны расставить все точки над i", - сказал экс-президент США.
Свое участие в этих теледебатах подтвердила также и сама Харрис.
"Я рада, что он, наконец, согласился на дебаты 10 сентября. С нетерпением жду этого и надеюсь, что он появится", - заявила вице-президент Соединенных Штатов журналистам в Детройте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2146665-donald-tramp-i-kamala-harris-dogovorilis-o-debatah-nazvana-data/