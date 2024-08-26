"Нельзя просто взять и отключить". Угрожает ли что-то Telegram после задержания Павла Дурова?

Пока Павел Дуров находится под арестом во Франции, а обвинения против него еще не объявлены публично, пользователи Telegram волнуются за мессенджер. Би-би-си поговорила с экспертами о будущем Telegram и о свободе слова в цифровую эпоху.

Может ли Telegram перестать работать из-за ареста Дурова?

«Очевидно, что мессенджер с почти миллиардом пользователей не работает исключительно с компьютера Павла Дурова, — сказал Би-би-си юрист, сотрудничающий с правозащитным проектом «Сетевые свободы» (он попросил об анонимности). — Для поддержки сервиса с миллиардом пользователей, очевидно, нужна дублирующаяся, самоподдерживающаяся техническая инфраструктура, и выпадение отдельных элементов не должно рушить всю систему».

С ним согласен IT-эксперт и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев. Он сказал в беседе с Би-би-си, что инфраструктуру с миллиардом пользователей «нельзя просто взять и отключить. И по деньгам, насколько я знаю, там все хорошо: все оплачено на какое-то время вперед».

«Исчезновение Telegram из интернета было бы возможно, если бы вся инфраструктура, все сервера, все, что составляет «железную» часть Telegram, находилось бы во Франции», — сказал Би-би-си руководитель общественной организации «Роскомсвобода» (в российском реестре «иностранных агентов») Артем Козлюк.

Но это не так, у Telegram есть четыре более-менее публичных дата-центра в разных точках земного шара, рассказал Михаил Климарев. Известно, что эти дата-центры находятся где-то в Европе, в Америке, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. «Вот так, чтобы четыре дата-центра одновременно закрыть — мне это кажется маловероятным. Хотя такие риски, конечно, существуют», — добавил он.

Telegram, конечно, управляется не с компьютера Павла Дурова. Но отсутствие публичного лица мессенджера сильно ударит по его экономике, пишет аналитик Эльдар Муртазин в материале для The Bell (издание признано в России «иноагентом»).

Все коммуникации Telegram были замкнуты на Павла Дурова, в том числе общение с инвесторами и привлечение денег, подчеркивает эксперт. «И сейчас получить новые деньги на поддержание работы мессенджера будет сложно, что автоматически приведет к экономии, возможно, закручиванию гаек для бесплатных аккаунтов (будут создавать боль, чтобы люди платили деньги за использование). Ситуация в экономическом аспекте будет крайне сложной, ухудшение мы увидим не сразу, на это уйдет несколько месяцев», — уверен Муртазин.

Угрожает ли что-то сейчас безопасности данных пользователей?

Telegram не раз подтверждал удаление информации по требованию властей, подчеркнул юрист, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы». Например, в 2021 году мессенджер блокировал бот «Умного голосования», придуманного Навальным и его командой. Но самый тонкий и чувствительный вопрос — это предоставление личных данных пользователей, подчеркнул юрист.

Предоставлял ли Telegram данные пользователей хоть какой-то стране и существует ли у них даже техническая возможность предоставлять такие данные, неизвестно. Публично Павел Дуров много раз отказывался раскрыть данные пользователей: так, в 2016 году он не стал сотрудничать с ФБР.

У Дурова уже и раньше требовали ключи шифрования Telegram: это делала российская ФСБ в 2017 году. Он отказался, и тогда Роскомнадзор начал блокировать мессенджер, но ему это не удалось. Мессенджер использовал методы обхода блокировок, и количество пользователей не падало, а росло. В 2020 году Telegram официально разблокировали в России.

Дуров также рассказывал, что в 2014 году продал свою долю во «ВКонтакте» и уехал из России потому, что ФСБ требовала от соцсети раскрыть данные пользователей, состоящих в группах сторонников Евромайдана.

Впрочем, не все специалисты вообще доверяют безопасности Telegram. Эльдар Муртазин подчеркивает, что Дуров публично много раз говорил, какой Telegram безопасный, но никакого аудита безопасности со стороны независимых компаний мессенджер не проходил.

Насколько претензии властей к Дурову правомерны?

«Если Дурову действительно инкриминируют отказ в предоставлении ключей шифрования, то я считаю, что действия французских властей неправомерны, — считает Артем Козлюк из «Роскомсвободы». — Все-таки это наше базовое право на тайну связи, тайну личных коммуникаций».

О том, в чем обвиняют Павла Дурова, официально пока не объявлено. Но французские СМИ Le Parisien и Le Figaro со ссылками на свои источники писали, что правоохранители расценивают отказ от сотрудничества с ними как бездействие при неправомерном использовании мессенджера. Есть предположения, что французские власти требовали у Дурова ключи шифрования: если бы он согласился, все переписки в мессенджере стали бы доступны правоохранительным органам.

Это не первый случай, когда государства хотят получить доступ к зашифрованным мессенджерам, но такое желание — социально опасно, считает Артем Козлюк из «Роскомсвободы». «Мы как общество не имеем контроля над тем, что делают правоохранительные органы с нашими чувствительными данными, нашей перепиской. Мы не можем проконтролировать, используется ли доступ к шифрованной переписке в целях общественной безопасности или в этом есть элементы преследования», — объяснил он.

Эксперт убежден, что если такие данные окажутся открыты правоохранителям, то возможны утечки на черный рынок. А дальше утекшая информация может стать предметом шантажа или кибермошеннических схем. Поэтому риски общественных потрясений, новых витков киберпреступности перевешивают пользу от доступа к перепискам террористов и экстремистов, считает Козлюк.

Юрист, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы», заметил, что правительства разных стран уже тысячелетия хотят иметь возможность читать переписки своих граждан. И у мирового сообщества выработан ответ на такие претензии. В 2022 году вышел отчет управления Верховного комиссара ООН по правам человека о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. В документе подчеркивается, что когда власти пытаются ограничить шифрование, чтобы облегчить поиск преступников, они ставят под угрозу уязвимые категории граждан: это и женщины, которые подвергаются слежке, и правозащитники, и религиозные, сексуальные, политические меньшинства.

«Конечно, полицейским проще читать расшифрованные переписки, чем заниматься старой доброй оперативной работой, — добавил юрист. — Но власти разменивают безопасность уязвимых групп на удобство работы своих правоохранительных органов».

Одно международное юридическое решение о шифровании в Telegram уже есть: Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу пользователя Telegram Антона Подчасова.

ЕСПЧ пришел к выводу, что требования «пакета Яровой» нарушают неприкосновенность частной жизни.