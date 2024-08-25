Прокуратура Парижа намерена выступить с заявлением по делу Дурова в понедельник

Дело задержанного Павла Дурова передано прокуратуре Парижа. Ведомство намерено выступить с заявлением по делу завтра, 26 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра", - сообщили изданию в парижском ведомстве в ответ на просьбу уточнить причины задержания Павла Дурова.

Напомним, Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

А в посольстве России во Франции заявили, что проясняют ситуацию, несмотря на то, что к ним никто не обращался.

Позже глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался касательно задержания основателя мессенджера Telegram, отметив, что выражает "поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями".