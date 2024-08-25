Прокуратура Парижа намерена выступить с заявлением по делу Дурова в понедельник
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Дело задержанного Павла Дурова передано прокуратуре Парижа. Ведомство намерено выступить с заявлением по делу завтра, 26 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
"Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра", - сообщили изданию в парижском ведомстве в ответ на просьбу уточнить причины задержания Павла Дурова.
Напомним, Павел Дуров вечером 24 августа был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".
А в посольстве России во Франции заявили, что проясняют ситуацию, несмотря на то, что к ним никто не обращался.
Позже глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался касательно задержания основателя мессенджера Telegram, отметив, что выражает "поддержку Павлу Дурову и команде Telegram в связи с недавними событиями".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153097-prokuratura-parizha-namerena-vystupit-s-zayavleniem-po-delu-durova-v-ponedelnik/