Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ

Французские СМИ пишут, что основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции 24 августа, продлили срок содержания под стражей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

О продлении срока содержания под стражей журналистам сообщил источник, близкий к расследованию.

Как пишут французские издания, судья-следователь, который ведет дело о задержании Дурова, продлил его содержание под стражей после вечера воскресенья. Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

Когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может освободить Дурова или выдвинуть обвинения против него с заключением под арест.

Напомним, Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Между тем в прокуратуре Парижа обещали сегодня выступить с официальным заявлением по делу Дурова.