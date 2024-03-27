Байден вновь публично оскорбил Путина

Джо Байден вновь оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина, выступая перед избирателями в Северной Каролине. Речь президента США опубликована на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

Американский президент Джо Байден вновь нелестно высказался в адрес российского коллеги Владимира Путина во время выступления в штате Северная Каролина, когда рассказывал о повышении налогов для богатых ради выделения помощи Украине.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы последовательно сделать так много всего. В том числе - наконец, защитить Украину от мясника Путина", - заявил Байден.

Стоит отметить, что это не первые подобного рода оскорбительные выпады Байдена в адрес Путина.

В апреле 2021 года президент США во время интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, назвав Путина убийцей. Позже бывший представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена будет придерживаться другого подхода в своих отношениях с Россией по сравнению с бывшим правительством Дональда Трампа.

А в мае 2022 года Байден назвал Путина военным преступником, когда на мероприятии Белого дома местная журналистка спросила американского президента, считает ли он Путина военным преступником. Поначалу Байден ответил "нет". Однако спустя некоторое время он вернулся к той журналистке и попросил ее повторить свой вопрос. "Я считаю его военным преступником", - заявил Байден.

В своем выступлении после смерти Навального в феврале американский лидер заявил, что Путин "совершает ужасные преступления против собственного народа".

Также, в конце февраля Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Очередное оскорбление американский президент Джо Байден позволил себе во время мероприятия по сбору средств на кампанию по переизбранию, проходившего в Сан-Франциско. При этом Байден отвечал на вопрос об изменении климата.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат", - приводит издание слова американского лидера.