Байден оскорбительно высказался о президенте России

Президент США Джо Байден вновь нелестно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его "сумасшедшим сукиным сыном", передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Очередное оскорбление американский президент Джо Байден позволил себе во время мероприятия по сбору средств на кампанию по переизбранию, проходившего в Сан-Франциско. При этом Байден отвечал на вопрос об изменении климата.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат", — приводит издание слова американского лидера.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда президент США выходит за рамки сценария и позволяет себе нелестные высказывания, в том числе и в адрес Владимира Путина.

Так, в апреле 2021 года президент США во время интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, назвав Путина убийцей. Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена будет придерживаться другого подхода в своих отношениях с Россией по сравнению с бывшим правительством Дональда Трампа.

В мае 2022 года Байден назвал Путина военным преступником. На мероприятии Белого дома местная журналистка спросила американского президента считает ли он Путина военным преступником. Байден поначалу ответил "нет".

Однако спустя некоторое время он вернулся к той журналистке и попросил ее повторить свой вопрос. "Я считаю его военным преступником", - заявил Байден.

На недавнем выступлении после смерти Навального, американский лидер заявил, что Путин "совершает ужасные преступления против собственного народа".