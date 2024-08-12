"Главное - победить Трампа и спасти демократию". Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки

В первом интервью после решения о выходе из президентской гонки Джо Байден объяснил, что решил сняться с выборов, чтобы не помешать Демократической партии выполнить главную, на его взгляд, задачу - победить Дональда Трампа и сохранить демократию в США.

Интервью с президентом Байденом вышло в эфир в воскресенье в утренней программе американской телекомпании CBS.

"Опросы показывали, что мы шли ноздря в ноздрю, борьба продолжалась бы до последнего момента, - сказал Байден. - Но тут произошло то, что некоторое число моих коллег-демократов из Палаты представителей и Сената решили, что я могу навредить им на их выборах. А меня беспокоило то, что если бы я остался в гонке, это стало бы ее темой. Вы бы интервьюировали меня, спрашивая "а почему Нэнси Пелоси говорит то-то", "почему то-то и то-т"“. И я решил, что это будет отвлекать. Это первое".

Второе же соображение, по словам Байдена, заключалось в том, что он еще в начале первого срока думал, что станет "переходным президентом" и передаст эстафету кому-то из следующего поколения.

"Важнейший вопрос для меня по-прежнему — и я не шучу — сохранение демократии, — продолжил Байден. — Потому что, хоть это и огромная честь, быть президентом, но я думаю, что мой долг в отношении страны — сделать самое важное, что можно сделать, и это важное — мы должны, должны, должны победить Трампа!".

Джо Байден говорил о необходимости спасти демократию и в обращении к нации 24 июля, через три дня после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

Что касается состояния его здоровья, то Джо Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, в интервью CBS сказал, что "даже вымолвить не может", насколько он стар, но при этом свое состояние он оценивает как совершенно нормальное.

Относительно выступления на дебатах с Трампом в конце июня, после которого многие ведущие деятели Демократической партии начали призывать Байдена отказаться от участия в выборах, президент повторил, что он просто был очень уставшим и к тому же приболел.

Байден сказал журналисту CBS, что всерьез опасаться за судьбу демократии в США в случае победы Трампа его заставляют заявления кандидата от Республиканской партии.

Трамп, например, по словам Байдена, намерен выпустить из тюрем всех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

"Он собирается их помиловать. Подумайте об этом. Раньше Ку-клукс-клан носил капюшоны, чтобы их не опознали. При президенте Трампе они вышли из тени, сняв капюшоны, потому что они знали, что у них есть союзник […] союзник в Белом доме. И он заступился за них", - сказал Байден.

Действующий президент не уверен, что если Трамп в ноябре проиграет, то все закончится мирной и спокойной передачей власти. Трамп до сих пор, вопреки всем доказательствам, не признает поражение на прошлых выборах.

"Он же серьезно имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем это всерьез, а он серьезно говорит. Все эти речи вроде "если мы проиграем, то будет кровавая баня", - сказал Байден.

Трамп и его сторонники, по мнению Байдена, презирают институты государства и общества, а именно они являются фундаментом демократии.

Относительно слов о "кровавой бане" Дональд Трамп уже оправдывался, что имел в виду разруху в экономике США, которая, по его убеждению, наступит в случае его проигрыша.