Джо Байден назвал Путина военным преступником. Кадр из видео: YouTube/ABC News

Президент США Байден назвал Владимира Путина военным преступником из-за его действий в Украине, передает ABC News.

На мероприятии Белого дома местная журналистка спросила американского президента считает ли он Путина военным преступником. Байден поначалу ответил "нет".

Однако спустя некоторое время он вернулся к той журналистке и попросил ее повторить свой вопрос.

"Я считаю его военным преступником", - заявил Байден.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала резкое высказывание Байдена.

"Он говорил от всего сердца и говорил из того, что вы видели по телевидению, что является варварскими действиями жестокого диктатора во время его вторжения в чужую страну", - сказала она.

На слова Байдена отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Песков назвал заявление Байдена недопустимым, передает ТАСС.

"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", - сказал он.

Напомним, в марте прошлого года Байдена во время одного из интервью спросили, считает ли он Путина убийцей. На что американский лидер ответил утвердительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961171-bayden-nazval-putina-voennym-prestupnikom/