"Последователей не существует": Трамп обвинил Харрис в публикации фейка

Трамп заявил, что фотография момента, как Харрис якобы встречает в аэропорту Мичигана многотысячная толпа поклонников, сгенерирована ИИ, передает NUR.KZ.

Как сообщает ИА "РИА Новости", кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Камаллу Харрис в публикации фейковой фотографии.

"Кто-нибудь обратил внимание на то, что Харрис обманула в аэропорту?.. Она использовала ИИ и показала огромную "толпу" так называемых последователей, но их не существует!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя пост с фотографией, на которой внушительная толпа людей встречает у самолета Харрис, прилетевшую на предвыборный митинг в Мичигане.

По мнению Трампа, толпа на фото сгенерирована ИИ, поскольку она не отражается на гладкой поверхности корпуса самолета - там можно увидеть только отражение пустого летного поля.

Комментируя обвинения Трампа, предвыборный штаб Харрис написал в соцсети X о том, что фотография, на которой якобы запечатлена толпа из 15 тысяч человек, настоящая. Объяснений, почему их не видно в отражении, штаб не представил, отмечает издание.

Пост по ситуации разместил в соцсети Х аккаунт Chuck Callesto. В комментариях пользователи обсуждают ситуацию: одни уверяют, что обвинения в фальсификации фото ложны, так как это кадр из видео. Другие пишут, что по видео очевидно, толпа находится не вблизи самолета, а в отдалении от него. Кто-то утверждает, что фото повторяет один из снимков встречи самого Трампа в аэропорту. А кто-то при увеличении находит визуальные "ошибки", подтверждающие, по мнению комментаторов, что фотография не настоящая.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Камала Харрис договорились провести теледебаты 10 сентября. Оба заявили, что с нетерпением ждут данного события.

Добавим, до своего выхода из президентской гонки в июле Джо Байден уже успел подебатировать в прямом эфире с Дональдом Трампом. Чем это закончилось, мы рассказывали здесь.

Заменить Байдена в гонке вызвалась вице-президент Камала Харрис. 2 августа она официально стала кандидатом от Демократической партии - ее поддержали супруги Клинтоны и супруги Обама. Ранее инвесторы из Кремниевой долины заявили, что поддержат Камалу Харрис на выборах в США.

Трамп же обрушился как-то с критикой в ее адрес, назвав "гораздо более радикальной, чем Байден".

На днях Трамп заявил, что первоочередным его действием после победы на выборах президента США станет вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

"Если выиграю на выборах, первое, что я сделаю - я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским. Я очень хорошо знаю их обоих, и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры - прим. ред.)", - отметил Дональд Трамп.

В свою очередь действующий президент США Джо Байден в первом интервью после решения о выходе из президентской гонки объяснил, что решил сняться с выборов, чтобы не помешать Демократической партии выполнить главную, на его взгляд, задачу - победить Дональда Трампа и сохранить демократию в США.