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Инвесторы из Кремниевой долины заявили, что поддержат Камалу Харрис на выборах в США

Опубликовано:

Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Более 200 венчурных капиталистов из Кремниевой долины заявили о поддержке кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Известные инвесторы отметили, что Кремниевая долина и другие отрасли промышленности США рухнут без сильных и заслуживающих доверия институтов.

В список людей, поддержавших предвыборную кампанию Харрис, вошли миллиардеры Марк Кьюбан, Рид Хоффман и Винод Хосла, а также лидеры технологической отрасли Брук Байерс, Рон Конвей, Эйлин Ли и другие. Группа венчурных капиталистов описывает себя как сторонников развития бизнеса, последователей идеи американской мечты, предпринимательства и технического прогресса.

Кэти Джейкобс Стэнтон из Moxxie Ventures, также поддержавшая Харрис, заявила, что венчурные капиталисты ищут лидеров, способных создать порядок, чтобы бизнес и стартапы могли процветать. По ее словам, альтернативой Харрис является кандидат, показавший себя как "разрушитель экономики, демократии и порядочности".

Хотя представители Кремниевой долины исторически склонны поддерживать либерализм и демократию, в последнее время среди них наблюдается рост числа сторонников Дональда Трампа.

Так, Дэвид Сакс из Craft Ventures выступил на Республиканском национальном съезде в этом месяце и провел сбор средств для Трампа в своем доме в Сан-Франциско. Марк Андрессен и Бен Горовиц также заявили о поддержке Трампа, особенно его политики в отношении криптовалют и малого бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142921-investory-iz-kremnievoy-doliny-zayavili-chto-podderzhat-kamalu-harris-na-vyborah-v-ssha/

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