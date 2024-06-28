"Ты лох и неудачник": о чем спорили Трамп и Байден на дебатах

В США продолжаются дебаты между Дональдом Трампом и его оппонентом, действующим президентом Джо Байденом. Политики коснулись ряда важных вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC.

В США продолжаются дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом. Трансляцию ведет телеканал CNN.

Одним из главных вопросов, которые затронули оба политика, стал вопрос абортов.

Трамп заявил, что в случае его избрания он не будет запрещать медикаментозное прерывание беременности. Причем политик заявил, что демократы (партия Байдена) "поддерживают аборты вплоть до девятого месяца и даже после него". Такой же позиции, по его мнению, придерживаются демократические штаты.

Телеканал ABC опроверг данное утверждение. Убийство ребенка после его рождения запрещено по всей стране. В девяти штатах, по данным KFF, где главенствуют демократы, нет ограничений на аборты, однако в принципе аборты на поздних сроках крайне редки по США и составляют 1%.

К слову, как отмечает телеканал, по результатам их опроса, вероятные избиратели считают, что Байден справится с политикой абортов лучше, чем Трамп - 57% к 43%.

Еще одна тема дебатов - иммиграция. Здесь американцы считают, что это сильная сторона Трампа - 56% (в отличие от Байдена и 44%).

К слову, ранее Байден временно лишил нелегальных иммигрантов из Мексики права просить убежища - в последние годы их число достигло рекордных показателей.

Дебаты. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Во время дебатов Трамп, как отметил телеканал, допустил ложное утверждение.

"При нас была величайшая экономика в истории нашей страны", - сказал он.

Как отметили эксперты, при Трампе уровень безработицы был близок к историческим минимумам, рост валового внутреннего продукта был значительно ниже, чем у предыдущих президентов, а другие показатели, такие как заработная плата и инвестиции в бизнес, варьировались от приличных до посредственных.

Ложное высказывание допустил и Байден, заявив, что "унаследовал" от Трампа инфляцию в США в 9%.

По информации ABC, в январе 2021 года годовая инфляция составляла около 1,4%. В июне 2022 года она достигла пика в 9,1%, а на данный момент снизилась до 3,3%.

Трамп заявил, что Байден не заботится об американских ветеранах. Тогда последний припомнил ему статью в журнале Atlantic от 2020 года. В ней говорилось, что на тот момент занимавший пост президента Трамп назвал погибших американских солдат "лохами" (losers) во время поездки на американское кладбище Эн-Марн во Франции в 2018 году.

Байден, припоминая это, упомянул о своем покойном сыне Бо, который тоже был военным.

"Мой сын не был неудачником, не был лохом. Это ты лох, ты неудачник", - заявил президент США.

В ответ Трамп сказал, что "третьесортный журнал все это выдумал".

Оппоненты припомнили друг другу уголовные скандалы.

Обсуждая нападение сторонников Трампа на Капитолий США, Байден напомнил ему недавний обвинительный приговор. Тот в ответ заговорил о скандале Хантера Байдена (сына Джо Байдена) с хранением федерального оружия.

"Единственный осужденный преступник - это тот, кто сейчас стоит со мной на сцене", - сказал Байден.

Трампа несколько раз спросили, примет ли он результаты выборов, если проиграет в них снова. Экс-президент не сразу ответил на вопрос, но в конце концов дал ответ.

"Если это будут честные, законные и хорошие выборы, то абсолютно", - сказал он, добавив, что результаты в 2020 году были нечестными.

Доказательств широкомасштабных фальсификаций на выборах 2020 года не было, отметил телеканал.

Одним из финальных вопросов был вопрос про возраст кандидатов. Байдену 81 год, Трампу - 78 лет.

"Прежде всего, я провел половину своей карьеры, подвергаясь критике за то, что был самым молодым человеком в политике. Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат Соединенных Штатов. А теперь я самый старый. Этот парень (Трамп - прим. ред.) на три года моложе и гораздо менее компетентен", - дал свой ответ Байден.

В свою очередь Трамп заявил, что в 2018 году прошел тест на когнитивные способности, подчеркнув, что Байден ни разу такого не сделал.

Выборы президента США в 2024 году

Отметим, по информации The New York Times, на данный момент лидерами на пост предстоящих выборов президента США остаются Дональд Трамп и Джо Байден. Оба подтвердили ранее свое намерение баллотироваться.

Сами выборы состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Прошлые выборы президента США состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда его предшественник Дональд Трамп не признал их результаты.