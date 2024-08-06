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Армения вновь не будет участвовать в учениях ОДКБ

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Флаг Армении
Флаг Армении. Иллюстративное фото: Derek Brumby / Getty Images

Армения отказалась участвовать в еще одних учениях ОДКБ - командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" пройдет без участия армянских военнослужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на ОДКБ.

Учения пройдут на территории Кыргызстана в период с 3 по 15 сентября.

На сайте организации сказано, что в учениях примут участие контингенты (подразделения): 

  • вооруженных сил государств-членов ОДКБ;
  • министерств внутренних дел Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
  • Национальной гвардии Республики Казахстан и Росгвардии; 
  • представители специальных служб Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
  • МЧС Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан;
  • Оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует.

Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.

Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.

22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.

В июне текущего года Пашинян заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ.

Не так давно Армения приняла приглашение к участию в саммите НАТО. А после стало известно, что Армения и США проведут совместные военные учения - они были запланированы на 15-24 июля текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144923-armeniya-ne-budet-uchastvovat-v-ucheniyah-odkb/

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