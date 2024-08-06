Армения вновь не будет участвовать в учениях ОДКБ
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Армения отказалась участвовать в еще одних учениях ОДКБ - командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие - 2024" пройдет без участия армянских военнослужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на ОДКБ.
Учения пройдут на территории Кыргызстана в период с 3 по 15 сентября.
На сайте организации сказано, что в учениях примут участие контингенты (подразделения):
- вооруженных сил государств-членов ОДКБ;
- министерств внутренних дел Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
- Национальной гвардии Республики Казахстан и Росгвардии;
- представители специальных служб Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан;
- МЧС Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан;
- Оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует.
Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.
В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.
Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.
22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.
В июне текущего года Пашинян заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ.
Не так давно Армения приняла приглашение к участию в саммите НАТО. А после стало известно, что Армения и США проведут совместные военные учения - они были запланированы на 15-24 июля текущего года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144923-armeniya-ne-budet-uchastvovat-v-ucheniyah-odkb/