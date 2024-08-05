Обострение на Ближнем Востоке: западные страны призывают своих граждан покинуть Ливан

Опасения по поводу возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке нарастают: несколько стран призвали своих граждан покинуть Ливан, а США попросили американцев в Ливане сделать это любым возможным способом.

Иран пообещал «жестоко отомстить» Израилю, обвиняя его в смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду. Израиль, как обычно, никак не комментировал убийство лидера группировки. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет «суровое наказание» за это убийство.

Убийство Хании поставило под удар переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Хания, приехавший на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, был убит через несколько часов после того, как Израиль уничтожил старшего командира группировки «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.

Западные чиновники опасаются, что Иран может нанести ответный удар по Израилю именно руками «Хезболлы», которую давно поддерживает. А это наверняка повлечет серьезный ответ со стороны Израиля.

США и другие западные страны продолжают попытки снизить напряженность в регионе с помощью дипломатии.

Однако США, Великобритания, Швеция, Франция, Канада и Иордания призвали своих граждан как можно скорее покинуть Ливан. В единственном международном аэропорту страны в Бейруте отменяют все большее число рейсов. Цены на некоторые билеты сильно выросли, но признаков паники или массового бегства людей из страны пока не наблюдается.

«Хезболла» начала обстреливать Израиль через день после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, объясняя свои действия поддержкой палестинцев в Газе. Однако в основном атаки «Хезболлы» ограничивались приграничными районами, и обе стороны не раз заявляли, что не заинтересованы в расширении конфликта.

Отношения между Израилем и Ираном обострились после убийства 12 детей в результате удара по оккупированным Голанским высотам. Израиль обвинил «Хезболлу» и пообещал «суровое» возмездие, хотя группировка отрицала свою причастность.

Несколько дней спустя Шукр — близкий советник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, - был убит в результате точечного израильского авиаудара в Бейруте. Четыре человека, в том числе двое детей, также погибли.

«Хезболла» поклялась ответить на убийство Шукра, которое произошло в Дахие, оплоте группировки в южных пригородах Бейрута. В воскресенье «Хезболла» выпустила десятки ракет по городу Бейт-Хиллель на севере Израиля около 00:25 по местному времени.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты. Сообщений о жертвах не поступало. В ответ израильские ВВС нанесли удары по целям на юге Ливана.

В воскресенье утром два человека были убиты в результате нападения с ножом в израильском городе Холон. Нападавший был позже «нейтрализован», сообщила полиция.

В заявлении, сделанном в субботу, посольство США в Бейруте сообщило, что тем, кто решил остаться в Ливане, следует «подготовить план действий в чрезвычайных ситуациях» и быть готовыми «укрываться в убежище в течение длительного периода времени».

Пентагон заявил, что направляет в регион дополнительные военные корабли и истребители, чтобы помочь Израилю защититься от возможных атак Ирана и его сторонников. Похожую стратегию союзники применили в апреле, когда Иран выпустил более 300 ракет и беспилотников по Израилю в ответ на нападение на его дипломатический комплекс в Сирии, обвинив в нем Израиль.

Многие опасаются, что в нынешней ситуации Иран ответит на убийство Хании аналогичным образом.

Великобритания заявила, что направляет дополнительных военнослужащих, консульских работников и сотрудников пограничных служб для помощи в эвакуации, и призвала своих граждан покинуть Ливан, пока коммерческие рейсы еще доступны. В регионе уже находятся два британских военных корабля, а Королевские ВВС привели в готовность транспортные вертолеты.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что ситуация в регионе «может быстро ухудшиться».

В пятницу исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Иран «несомненно воспользуется своим неотъемлемым и законным правом», чтобы наказать Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил израильтян, что впереди «сложные дни», но заявил, что страна готова «к любому сценарию».