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Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден, перенесший COVID-19, во вторник вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в штате Делавэр, в его доме.

Белый дом опубликовал расписание американского президента, пишет РИА Новости.

Согласно представленному графику, Байден сегодня покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре. Спустя два часа должен прибыть на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заразился коронавирусом - американский лидер сдал положительный тест на COVID-19. По словам его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, политик отправился на изоляцию в Делавэр.

Отметим, что Байден болел коронавирусом в 2022 году. О заражении лидера США COVID-19 стало известно 21 июля того года. 25 числа его лечащий врач сообщил об улучшении состояния здоровья главы государства, и 28 июля было объявлено о его выздоровлении и возвращении к работе.

Тем не менее 31 июля Байден снова получил положительный результат ПЦР-теста на КВИ. Ситуация повторилась 2 и 4 августа, только 7 числа он сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Стоит также напомним, что его супруга Джилл дважды перенесла COVID-19. В августе 2022 года она чувствовала недомогание, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

В сентябре 2023 года жена президента США Джо Байдена Джилл вновь заразилась коронавирусом.

Также напомним, что Джо Байден принял решение покинуть президентскую гонку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2138250-belyy-dom-obyavil-o-vozvrashchenii-baydena-na-rabochee-mesto-posle-izolyacii/

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