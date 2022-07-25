Врач Байдена сообщил об улучшении его здоровья

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор заявил, что состояние здоровья американского президента, заболевшего COVID-19, улучшается. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Вчера вечером президент Байден завершил свой третий полный день PAXLOVID. Его симптомы продолжают значительно улучшаться", – говорится в заявлении врача.

По словам О'Коннора, глава США значительно меньше кашляет, а также у него уменьшилась ломота в теле.

"Преобладающий симптом в настоящий момент – это боль в горле", – сообщил врач, отметив, что, вероятно, такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом, и это обнадеживает.

Пульс, артериальное давление, температура и частота дыхания остаются в норме. При этом голос Байдена "остается немного низким".

"Его легкие остаются чистыми", – говорится в документе.

Напомним, в четверг, 21 июля, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979977-vrach-baydena-soobschil-ob-uluchshenii-ego-zdorovya/