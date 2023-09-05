Жена Джо Байдена заразилась коронавирусом

Джо и Джилл Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Супруга президента США Джо Байдена Джилл заразилась коронавирусом - она сдала положительный тест на COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома.

"Сегодня вечером первая леди США сдала тест на COVID-19. В настоящее время у нее наблюдаются лишь слабые симптомы. Она останется в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр", - говорится в сообщении.

Тест на КВИ также пришлось сдать и американскому лидеру.

"После положительного теста на COVID-19, взятого у первой леди, сегодня вечером тест на COVID был проведен и президенту Байдену. Тест показал отрицательный результат. На этой неделе президент будет регулярно сдавать анализы и следить за симптомами", - добавили в Белом доме.

Стоит отметить, что первая леди США уже не в первый раз болеет коронавирусом. В августе прошлого года Джилл Байден также чувствовала недомогание, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Тогда отмечалось, что супруга американского президента полностью вакцинировалась и дважды ревакцинировалась от КВИ.

Стоит отметить, что ее супруг тоже болел коронавирусом в 2022 году. О заражении лидера США COVID-19 стало известно 21 июля прошлого года. 25 числа его лечащий врач сообщил об улучшении состояния здоровья главы государства, и 28 июля было объявлено о его выздоровлении и возвращении к работе.

Тем не менее 31 июля Байден снова получил положительный результат ПЦР-теста на КВИ. Ситуация повторилась 2 и 4 августа, только 7 числа он сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2035267-zhena-dzho-baydena-zarazilas-koronavirusom/