Первая леди США Джилл Байден заразилась COVID-19
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Первая леди Соединенных Штатов и супруга Джо Байдена Джилл Байден заразилась коронавирусной инфекцией. Она испытывает легкие симптомы, передает The New York Times.
Сейчас Джилл Байден находится на самоизоляции в доме в Южной Каролине, куда на прошлой неделе уехала вместе с супругом в отпуск. Положительный результат она получила в понедельник вечером, 15 августа.
Первая леди США дважды вакцинировалась и дважды ревакцинировалась. У нее наблюдаются легкие симптомы. Она не вернется в Белый дом, пока полностью не выздоровеет.
В конце июля COVID-19 заболел президент США Джо Байден. Спустя неделю он сдал очередной тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
15 августа коронавирус обнаружили у министра обороны Ллойда Остина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983485-pervaya-ledi-ssha-dzhill-bayden-zarazilas-covid-19/