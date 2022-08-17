Первая леди США Джилл Байден заразилась COVID-19

Джилл Байден. Фото: Clive Rose/Getty Images

Первая леди Соединенных Штатов и супруга Джо Байдена Джилл Байден заразилась коронавирусной инфекцией. Она испытывает легкие симптомы, передает The New York Times.

Сейчас Джилл Байден находится на самоизоляции в доме в Южной Каролине, куда на прошлой неделе уехала вместе с супругом в отпуск. Положительный результат она получила в понедельник вечером, 15 августа.

Первая леди США дважды вакцинировалась и дважды ревакцинировалась. У нее наблюдаются легкие симптомы. Она не вернется в Белый дом, пока полностью не выздоровеет.

В конце июля COVID-19 заболел президент США Джо Байден. Спустя неделю он сдал очередной тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

15 августа коронавирус обнаружили у министра обороны Ллойда Остина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983485-pervaya-ledi-ssha-dzhill-bayden-zarazilas-covid-19/