Президент США Джо Байден заразился коронавирусом - американский лидер сдал положительный тест на COVID-19, говорится в заявлении его пресс-секретаря на официальном сайте Белого Дома.

Карин Жан-Пьер заявила, что после мероприятия в Лас-Вегасе у президента обнаружили коронавирус.

"Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, и у него наблюдаются слабые симптомы. Он вернется в Делавэр, где пройдет самоизоляцию и будет продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в течение этого времени", - сообщила пресс-секретарь.

Врач президента сообщил, что Байден поступил днем 17 июля с симптомами верхних дыхательных путей, включая насморк и непродуктивный кашель, а также общее недомогание.

По информации РИА Новости, президент США был вынужден отменить запланированное ранее выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе в связи с болезнью.