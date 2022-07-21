Президент США Джо Байден заразился COVID-19

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

Сегодня, 21 июля, президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. У него наблюдаются очень легкие симптомы заболевания.

Как сообщается на официальном сайте Белого Дома, у Джо Байдена выявлен коронавирус.

"Сегодня утром президент Байден сдал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован. Испытывает очень легкие симптомы", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что Байден будет находиться на изоляции в Белом доме, продолжая выполнять свои обязанности.

"Он будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его анализы не будут отрицательными. Как только его анализы окажутся отрицательными, он вернется к очной работе", — сообщила Карин Жан-Пьер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979622-prezident-ssha-dzho-bayden-zarazilsya-covid-19/