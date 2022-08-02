Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

Джо Байден. Фото: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

Американский президент Джо Байден в понедельник, 1 августа, снова сдал положительный тест на COVID-19. Однако он чувствует себя хорошо, об этом говорится в заявлении его врача Кевина О'Коннора на сайте Белого дома.

Лидер США продолжает оставаться на самоизоляции в Белом доме и выполнять свою работу.

"Президент, начиная неделю, продолжает чувствовать себя хорошо. <…> Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался положительным", – говорится в сообщении.

Первый положительный тест на коронавирусную инфекцию Байден сдал 21 июля. У него наблюдались легкие симптомы заболевания. Через неделю он получил отрицательный тест на COVID-19 и во время выступления в саду Белого дома сообщил, что полностью выздоровел. Однако в воскресенье, 31 июля, президент США снова получил положительный результат теста на коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981247-bayden-vnov-sdal-polozhitelnyy-test-na-koronavirus/