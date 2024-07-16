Президент Грузии будет оспаривать закон об "иноагентах" в суде
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Впервые в истории Грузии президент обжалует в Конституционном суде закон "О прозрачности иностранного влияния". Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд, передает DW.
Отмечается, что в минувший понедельник со ссылкой на ее парламентского секретаря Георгия Мсхиладзе об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari.
Секретарь заявил, что оспариваемый закон является неконституционным.
Зурабишвили требует приостановить действие закона и полностью отменить его, пояснил Мсхиладзе.
Сообщается, что Конституционный суд может приостановить действие закона на время рассмотрения иска.
Ранее глава грузинского парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе заявил, что закон об "иностранных агентах" начнет действовать через несколько недель.
Напомним, 14 мая парламент Грузии окончательно принял закон "об иноагентах", несмотря на масштабные протесты: против принятия данного закона выступали тысячи граждан Грузии.
Позже страны ЕС пригрозили Грузии закрыть путь в НАТО из-за закона "об иноагентах". Наряду с этим, как писала Русская служба Би-би-си, США объявили, что в ответ на его принятие введут в отношении этой страны политику визовых ограничений.
28 мая парламент большинством голосов сумел преодолеть вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на спорный закон, а 3 июня он официально вступил в действие.
7 июня США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, в том числе членов парламента и их семей. На это отреагировали грузинские депутаты, назвав решение США неприемлемым.
А 27 июня стало известно, что менее чем через месяц после массовых протестов из-за закона "об иноагентах" правящая партия "Грузинская мечта" провела через первое чтение законопроект с нормами против "пропаганды ЛГБТ".
В начале июля стало известно о том, что вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. По словам посла ЕС в Тбилиси, "намерения нынешнего правительства Грузии неясны", в связи с чем процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен. Подчеркивалось, что приостановку процесса интеграции Грузии в Евросоюз после принятия закона "об иноагентах".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2134518-prezident-gruzii-budet-osparivat-zakon-ob-inoagentah-v-sude/