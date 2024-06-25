Стало известно, за что задержали чиновника из Дагестана, сыновей которого подозревают в терактах

Сообщается о задержании экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова - известно, по какой статье его намерены привлечь к ответственности.

Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье УК о хулиганстве, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Также издание пишет, что сын бывшего главы района (31-летний Осман) был ликвидирован силовиками в ходе контртеррористической операции в Дагестане.

Помимо этого, ликвидированный в ходе контртеррористической операции в Дагестане экс-председатель отделения "Справедливой России" в Сергокалинском районе республики Али Закаригаев был племянником главы района Магомеда Омарова, сообщает издание.

Тем временем глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов.

Напомним, что секретаря "Единой России", по совместительству главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения в Дагестане Магомеда Омарова исключили из партии и задержали. Сообщалось, что его сыновья могли участвовать в нападении на синагогу и церковь в республике.

Теракты в Дагестане

Напомним, в воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала - там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства также предлагал содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Кроме того, сегодня, 25 июня, стало известно, что число жертв терактов выросло.