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Число жертв среди полицейских после терактов в Дагестане увеличилось до 16

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Полицейский автомобиль на месте терактов
Полицейский автомобиль. Фото: National Antiterrorism Committee / Handout/Anadolu via Getty Images

Число стражей порядка, погибших в результате недавних терактов в Дагестане, выросло до 16 - в больнице скончался еще один сотрудник полиции. Погибшему было 24 года.

24-летний сержант Нариман Насруллаев стал еще одной событий, произошедших в Дагестане в минувшее воскресенье, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теракты в Дагестане

Напомним, в воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала – там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

В Дагестане объявили трехдневный траур – траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства также предлагал содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123571-chislo-zhertv-sredi-policeyskih-posle-teraktov-v-dagestane-uvelichilos-do-16/

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