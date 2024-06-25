Число жертв среди полицейских после терактов в Дагестане увеличилось до 16

Число стражей порядка, погибших в результате недавних терактов в Дагестане, выросло до 16 - в больнице скончался еще один сотрудник полиции. Погибшему было 24 года.

24-летний сержант Нариман Насруллаев стал еще одной событий, произошедших в Дагестане в минувшее воскресенье, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теракты в Дагестане

Напомним, в воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала – там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Ранее сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

В Дагестане объявили трехдневный траур – траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства также предлагал содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.