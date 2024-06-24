Токаев выразил Путину соболезнования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.

Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Как заявил президент, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

Напомним, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

По словам главы региона Сергея Меликова, более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов.

В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона.