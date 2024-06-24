Токаев выразил Путину соболезнования
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов.
Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Как заявил президент, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.
Напомним, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.
По словам главы региона Сергея Меликова, более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов.
В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2122641-tokaev-vyrazil-putinu-soboleznovaniya/